Si è svolta ieri mattina nella Camera di Commercio Riviere di Liguria della Spezia, la cerimonia di premiazione dedicata ai maestri del Commercio, organizzata dall’associazione 50&Più.

Durante l’evento sono state consegnate le onorificenze ai commercianti definiti le Aquila d’Argento, d’Oro e di Diamante, premi riservati ai soci che hanno svolto l’attività commerciale rispettivamente per oltre 25, 40 e 50 anni. L’iniziativa è stata voluta dal presidente provinciale di 50&Più, Giorgio Molinari.

Ecco i commercianti insigniti delle onorificenze:

Elena Farina, Antonio Gerali, Gabriella Gerali, Maurizio Sturlese, Anna Maria Ursano, Fabio Bonati, Flavio Pietro Boracchia, Carlo Codeglia, Luigi Filipetti, Massimo Frigi, Attilio Barini, Giuseppe Mandalà, Paolo Molinari, Franca Ruggeri, Stefano Saccomani, Ezio Sestili, Pietro Terenzani, Pietro Terrile, Sergio Camaiora, Marcello Canese, Sergio Lazzari, Fabrizio Pizzuti, Isabella Venturini.

«La nostra associazione rappresenta un presidio fondamentale per il tessuto provinciale − ha dichiarato il presidente di 50&Più Molinari − il punto di riferimento tra i negozi e i residenti. La collaborazione con Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia è per noi un valore essenziale, che ci permette di essere ancora più vicini alle esigenze del territorio. Desidero inoltre ringraziare tutti i maestri del Commercio premiati, per il loro impegno e la dedizione dimostrati in tanti anni di attività. La vostra passione è un esempio prezioso per tutto il nostro territorio».