La Borsa di Milano apre in calo, con lo stacco cedola di 12 società del listino principale. Il primo indice Ftse Mib scende dello 0,21% a 42.571 punti. Giù Leonardo (-1%), Snam (-0,94%), Terna (-0,86%). In rialzo Stellantis (+3,32%), Buzzi (+2,68%) e Stm (+2,21%).

Le Borse europee avviano la seduta in rialzo mentre si guarda alle trattative per giungere alla pace tra Russia e Ucraina. Sotto i riflettori anche le prossime decisioni della Fed sul fronte del taglio dei tassi d’interesse.

Avvio positivo per Francoforte (+0,82%), Parigi (+0,6%) e Londra (+0,37%).

Le Borse asiatiche, con Tokyo chiusa per festività, si avviano verso la conclusione di seduta in ordine sparso. Gli investitori scommettono su un ulteriore taglio dei tassi da parte della Fed. Sotto i riflettori anche gli sviluppo sul piano di pace tra Russia e Ucraina.

Sul fronte macroeconomico in arrivo dalla Germania l’indice Ifo sulla fiducia degli imprenditori. Atteso l’intervento della presidente della Bce, Christine Lagarde, a Bratislava. Dagli Stati Uniti previsto l’indice manifatturiero della Fed Dallas e l’asta Treasury a due anni per 69 miliardi di dollari.

Prezzo dell’oro in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) passa di mano a 4.052,1000 dollari l’oncia con una flessione dello 0,32% mentre l’oro con consegna a febbraio (Comex) è scambiato a 4.088,70 dollari l’oncia con una riduzione dello 0,66%.

Prezzo del petrolio in aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a gennaio passa di mano a 58,19 dollari al barile con un avanzamento dello 0,22% mentre il Brent, sempre con consegna a gennaio, è scambiato a 62,73 dollari al barile con una crescita dello 0,27%.

Nei cambi euro in lieve aumento questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica è scambiata a 1,1524 dollari (+0,09%) e a 180,5600 yen (+0,24%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in diminuzione a 75 punti base (-1,19%). Il rendimento è a +3,44%.