È stato inaugurato questa mattina a Candeasco, frazione del Comune di Borgomaro (Imperia), il nuovo acquedotto realizzato grazie al Psr 2014-2022. Un intervento atteso da oltre cinquant’anni, che restituisce alla comunità un’infrastruttura moderna, funzionale e sicura.

«È con grande soddisfazione che oggi sono qui a inaugurare un’opera fondamentale per la qualità della vita dei cittadini», dichiara il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura, Alessandro Piana.

L’intervento, dal valore complessivo di 292 mila euro, ha previsto la rimozione della pavimentazione e delle vecchie tubazioni, la sostituzione dei pozzetti e la realizzazione delle nuove reti di acque bianche, acquedotto, linee telefoniche e internet. Il progetto si è concluso con la posa della nuova pavimentazione in blocchetti di pietra grigia, restituendo al borgo decoro e funzionalità.