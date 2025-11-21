La Giunta di Savona ha approvato la delibera di adeguamento del progetto esecutivo per il rifacimento del fondo sintetico del campo da calcio Ruffinengo a Legino.

Il progetto, già approvato a suo tempo, è stato attualizzato a seguito di alcune modifiche tecniche, in particolare per quel che riguarda il nuovo sistema di drenaggio e l’impianto di irrigazione, per i quali è stato necessario un adeguamento, anche a seguito di alcune prescrizioni della federazione.

Nelle prossime settimane partirà la procedura per l’affidamento dei lavori che, comunque, prenderanno effettivamente il via al termine della stagione sportiva in corso per cercare di limitare il più possibile i disagi portati dal cantiere.

L’importo complessivo dell’opera è di 618.000 euro: 332mila coperti da un finanziamento del fondo strategico regionale e 286mila euro garantiti direttamente da fondi del Comune.

«L’aumento dei costi delle materie prime unita alla necessità di alcune opere propedeutiche accessorie – dichiara l’Assessore allo Sport Francesco Rossello – ha reso necessaria un’attualizzazione del progetto con conseguente aumento dei costi, rispetto a quelli previsti inizialmente, a carico del Comune».

La durata dei lavori per rifare il sintetico del campo da calcio di Legino dovrebbe richiedere circa 3 mesi di tempo. L’obiettivo è rendere possibile l’utilizzo del nuovo fondo già a partire dalla prossima stagione.

«Questo intervento – conclude l’Assessore Rossello – è l’ulteriore segno dell’attenzione della nostra Amministrazione verso gli impianti sportivi e si va a sommare a quelli già realizzati al Palapagnini, al Palasperanza, alla palestra ex Coni, al campo sportivo Briano e a quelli in corso d’opera sullo skate park e sulla piscina Zanelli oltre a quello sullo stadio Bacigalupo per il quale abbiamo completato la progettazione esecutiva e presentato la richiesta di finanziamento alla Regione».