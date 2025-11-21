Proseguono le rilevazioni mensili della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati Excelsior. L’indagine si focalizza sulle principali caratteristiche delle entrate programmate dalle imprese imperiesi nel mese di novembre 2025, con un focus sulle tendenze occupazionali per il periodo novembre 2025 – gennaio 2026.

Come emerge dalle elaborazioni del Servizio Informazione economica e orientamento al lavoro della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati dell’analisi Excelsior, sono 1.220 le entrate complessive programmate nel mese di novembre in provincia di Imperia (+60 sullo stesso mese 2024).

In Liguria, a novembre, le previsioni occupazionali si attestano sulle 10.000 unità, mentre a livello nazionale sono 443.000 i lavoratori ricercati dalle imprese. Sono invece 3.900 le entrate previste nell’imperiese nel periodo novembre 2025 – gennaio 2026 (+420 sullo stesso trimestre dello scorso anno).

Analizzando nel dettaglio il mese di novembre, si rileva che in provincia di Imperia nel 21% dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 79% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita).

Le entrate previste si concentreranno per il 66% nel settore dei servizi, per il 75% nelle imprese con meno di 50 dipendenti e l’11% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (17%). In 54 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati e per una quota pari al 27% interesseranno giovani con meno di 30 anni.

Per una quota pari al 32% le imprese prevedono di assumere personale immigrato. Il 7% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato e le tre figure professionali più richieste concentreranno il 39% delle entrate complessive previste. Per una quota pari al 64% delle entrate viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore e le imprese che prevedono assunzioni saranno pari al 16% del totale.

Nel mese di novembre le entrate previste nei principali settori di attività sono: Servizi di alloggio, ristorazione e turistici (290), Commercio (220), Costruzioni (170), Servizi alle persone (150) e Servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone (60).

L’indagine del Sistema Informativo Excelsior è realizzata da Unioncamere in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.