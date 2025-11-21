Approvato dalla giunta comunale di Genova il progetto di fattibilità tecnico economica da 800.000 euro per la manutenzione straordinaria della sede della Polizia Locale in piazza Ortiz 8.

L’immobile, di proprietà comunale, ospiterà il nuovo polo di polizia giudiziaria a Genova con camere di sicurezza, aree di fotosegnalamento e redazione atti. La spesa complessiva, come detto, è di 800.000 euro ed è finanziata con Fondi approvati dal Ministero dell’Interno.

«Il progetto – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante – prevede la realizzazione, al piano di accesso da piazza Ortiz, di due locali da utilizzare come camere di sicurezza, un intervento che comporta la ridistribuzione degli spazi interni, la riorganizzazione degli accessi e l’adeguamento impiantistico di videosorveglianza, elettrico ed idraulico. Sull’immobile, che fa parte del patrimonio civico, è necessario intervenire per rendere fruibili i locali, indispensabili al potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana, intraprese dall’amministrazione, e per dare un luogo di lavoro, moderno e sicuro, al personale della Polizia Locale».