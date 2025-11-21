In occasione dell’evento Container Italy, uno dei principali appuntamenti nazionali dedicati al settore container e alla logistica, che riunisce operatori, spedizionieri, terminalisti e vettori per confrontarsi su trend, innovazione e domanda-offerta di servizi logistici in corso oggi a Milano, Circle Group annuncia il lancio dell’Ecosistema di Servizi Milos® 9.0 Win Win sviluppato per garantire piena conformità al Decreto Legge Infrastrutture (DL 73/2025) e supportare tutti gli attori della supply chain nella gestione integrata e automatizzata dei processi legati ai tempi di carico e scarico e dei relativi eventuali indennizzi.

In quest’ottica Milos® 9.0 Win Win nasce come risposta concreta, offrendo un ambiente interoperabile capace di raccogliere, certificare e confrontare i dati provenienti dai diversi attori (industrie, spedizioni, autotrasporti e nodi logistici intermodali) consentendo una gestione trasparente degli indennizzi e una significativa riduzione delle eventuali dispute.

La piattaforma garantisce l’automatizzazione dei calcoli delle franchigie e degli indennizzi, la piena integrazione con sistemi ERP, WMS, TMS, TOS, PCS e Gate Management System, e una tracciabilità certificata secondo le logiche e gli standard eIDAS, assicurando così certezza giuridica, evidenze digitali complete e un audit trail non contestabile.

Grazie all’integrazione con le piattaforme Milos ®, in primis Milos® TAP – Transport Appointment Platform, Milos® TFP – Transport Federative Platform, KMaster nonche’ alle API standard verso tutti gli attori, l’Ecosistema Milos ® 9.0 Win Win permette una gestione fluida, affidabile e conforme dei tempi operativi, supportando ogni operatore nelle proprie responsabilità: dall’industria/committente, che consolida le informazioni e cerca di prevenire le inefficienze e anticipa le indicazioni operative, allo Spedizioniere che coordina i flussi, all’autotrasportatore che riceve gli aggiornamenti in tempo reale e registra digitalmente gli orari, fino ai nodi logistici intermodali (porti, aeroporti, interporti e terminal) della catena incaricati di fornire i dati effettivi di accesso e movimentazione.

Questo nuovo ecosistema nasce come una piattaforma collaborativa avanzata, progettata per ottimizzare i processi logistici e di trasporto. L’obiettivo è creare un sistema integrato capace di prevedere e analizzare i dati per anticipare scenari critici e potenziali colli di bottiglia, oltre che correggere, suggerire e implementare in tempo reale le azioni necessarie, supportando l’esecuzione delle decisioni operative.

Inoltre, funge da piattaforma collaborativa che connette virtualmente tutti gli attori della filiera (ad esempio porti e trasportatori), favorendo una gestione sincromodale efficiente, coordinata e condivisa del trasporto delle merci.

«Con Milos ® 9.0 Win Win offriamo alla filiera uno strumento pienamente aderente al nuovo quadro normativo, capace di garantire certezza del dato, efficienza operativa e tutela per tutti gli attori – ha dichiarato Luca Abatello, ceo di Circle Group -. Siamo particolarmente lieti di presentarlo proprio oggi a Container Italy, un appuntamento fondamentale per il settore, perché rappresenta il contesto ideale per evidenziare il valore di un modello realmente “win-win”. Digitalizzazione e interoperabilità diventano leve centrali per una supply chain più trasparente, reattiva e sostenibile. Questo lancio rappresenta un passo significativo nell’attuazione del piano industriale “Connect 4 Agile Growth” e conferma il ruolo di Circle come partner tecnologico di riferimento per la trasformazione della logistica terrestre e intermodale».