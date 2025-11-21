Cooperativa Formazione Lavoro e Cooperazione Impresa Sociale, ente accreditato per la formazione e i servizi al lavoro in Liguria, annuncia il nuovo programma di formazione digitale rivolto a persone occupate, disoccupate e inattive residenti o domiciliate in Liguria: Performa! Un insieme di percorsi gratuiti per aggiornarsi, riqualificarsi e stare al passo con le nuove professioni del mondo digitale, sostenendo l’innovazione e la competitività del territorio ligure.

I corsi si articolano in due aree principali – Laboratorio digitale e Digital for business – e permettono di migliorare la presenza online, creare contenuti grafici e video, realizzare siti web, analizzare dati, comprendere le potenzialità dell’intelligenza artificiale e ottimizzare i processi aziendali. Le lezioni si svolgeranno in modalità a distanza e in presenza a Genova, con un approccio pratico e laboratoriale. Al termine di ogni percorso, i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza con messa in trasparenza delle competenze acquisite.

«Con Performa! vogliamo offrire a tutti la possibilità di accedere a competenze digitali concrete e immediatamente utili – afferma Francesco Trocino, direttore di Cflc – Le nuove tecnologie stanno cambiando il mercato del lavoro e questi percorsi aiutano persone e imprese a rimanere competitive, favorendo innovazione e crescita».

I corsi sono gratuiti e rivolti a maggiorenni che abbiano assolto l’obbligo di istruzione, residenti o domiciliati in Liguria.

Ogni corso prevede due edizioni e 15 posti disponibili. È possibile iscriversi a più corsi, costruendo così una formazione personalizzata in base alle proprie esigenze.

Laboratorio digitale: marketing, dati e comunicazione visiva

Comprende:

• Strategie di Web Marketing e Social Media (40 ore) – Gestione di campagne online, analisi dei risultati e costruzione di una presenza efficace sui social network.

• Data Management e Business Intelligence con Excel (base e intermedio) (32 ore) – Dall’analisi dei dati alle funzioni avanzate per creare report efficaci e guidare le decisioni.

• Visual Content Creation: grafica e video con Canva e AI (36 ore) – Produzione di contenuti visivi e multimediali per web e social, con strumenti digitali e intelligenza artificiale.

Digital for business

Comprende:

• WordPress & AI: sviluppare il tuo sito web in autonomia (50 ore) – Dal concept alla messa online, con il supporto di strumenti AI integrati.

• AI e Automazione per il Business (40 ore) – Introduzione alle applicazioni dell’intelligenza artificiale per semplificare flussi di lavoro e migliorare l’efficienza aziendale.

• Social Media Marketing: strategie e strumenti per la crescita online (40 ore) – Come progettare, gestire e ottimizzare la comunicazione sui principali social network.

Iscrizioni e frequenza

Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento posti.

Il form per le iscrizioni è disponibile sul sito Cflc a questo link.

Per informazioni si può contattare lo staff al numero 010 8078682 o scrivere a formazione@cflc.it