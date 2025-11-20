Torna a Genova l’appuntamento annuale dedicato alle trasformazioni del welfare aziendale. Un evento che si conferma come spazio di confronto strategico tra imprese, istituzioni e attori del territorio, per riflettere insieme sul valore del welfare come leva per il benessere organizzativo, la competitività aziendale e la sostenibilità sociale.
Durante l’incontro, promosso dall’Agenzia Generali di Genova piazza Dante in collaborazione con la Business Unit Health & Welfare di Generali Italia, verranno presentati in anteprima i risultati della nuova survey sul welfare aziendale in Liguria, condotta ad agosto 2025 con la partecipazione di 256 aziende del territorio – in forte crescita rispetto alle 142 dell’edizione 2024.
L’appuntamento è per lunedì 24 novembre, ore 18:00, a Palazzo della Borsa di Genova.
Programma e interventi
L’evento sarà moderato da:
Michele Brambilla – Direttore de Il Secolo XIX
Interverranno:
Francesco Bardelli – Chief Health & Welfare and Broker Management Officer di Generali Italia e ceo di Generali Welion
Barbara Ambrogioni – Head of Health & Welfare Services and Marketing – Generali Welion
Francesco Berti Riboli – Owner Villa Montallegro
Fabrizio Marti – Presidente del Consiglio Provinciale di Genova dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
Carlo Tenderini – Agente Generale Agenzia Generali Italia di Genova Piazza Dante
L’evento organizzato è un’occasione unica per approfondire le nuove dinamiche del welfare aziendale, i modelli emergenti, le best practice e le prospettive di sviluppo in Liguria.
L’evento è aperto a piccole e medie imprese, ordini professionali, istituzioni previo registrazione a questo link.
Seguirà aperitivo di networking.
