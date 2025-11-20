La Liguria conquista due nuovi ristoranti stellati, entrambi in provincia di Genova: sono Cracco Portofino, nell’omonima località, e Rezzano Cucina e Vino, a Sestri Levante, entrambi segnalati nella Guida Michelin 2026 con una stella.

Il giovane chef di Cracco Portofino, Mattia Pecis, ottiene anche un premio speciale, il “Michelin young chef award 2026” offerto da Metro Italia, con questa motivazione: “Da zero a duemila: è la giovane ma già intensa traiettoria di Mattia Pecis, capace di assorbire il meglio da maestri indiscussi della cucina italiana e di restituirlo con una voce propria, autentica e brillante. La sua cucina attraversa con naturalezza le vette alpine e le coste marine, sempre nel rispetto profondo del territorio in cui opera, valorizzandone le eccellenze agricole con sensibilità e intelligenza. Spontanea, gioiosa, personale: la sua cucina riflette il suo carattere, e conquista per la capacità di trasformare il piacere in esperienza”. Il ristorante Cracco Portofino ha ottenuto la sua prima stella distinguendosi per una cucina elegante, armoniosa e identitaria, capace di interpretare i sapori del mare ligure con raffinatezza e visione.

Rezzano Cucina e Vino è guidato dagli chef Matteo Rezzano e Jorg Giubbani, cui viene riconosciuta una cucina contemporanea profondamente radicata nella tradizione territoriale, espressa attraverso tecnica, sensibilità e un coerente lavoro di valorizzazione delle eccellenze locali.

Complessivamente quest’anno la Guida Michelin Italia ha celebrato 25 nuovi inserimenti tra i ristoranti stellati: si aggiunge un nuovo tre stelle – La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti, Serralunga d’Alba (Cuneo) – portando a 15 il totale dei locali che rappresentano l’eccellenza assoluta sul territorio nazionale. Sono inoltre stati premiati 2 nuovi ristoranti con le due stelle Michelin – Famiglia Rana, Oppeano (Verona), chef Francesco Sodano e I Tenerumi, Isola di Vulcano (Messina), chef Davide Guidara e 22 con una stella, tra cui i due liguri Cracco Portofino e Rezzano Cucina e Vino. Nel complesso, la selezione 2026 della Guida Michelin Italia comprende 394 ristoranti stellati, distribuiti su tutta la penisola.

I ristoranti stellati della Liguria

Con le due new entry della Guida Michelin 2026 i ristoranti stellati della Liguria salgono a 12, tutti con una stella. Ecco quali.

Alassio – Nove

Andora – Vignamare

Cavi di Lavagna – Impronta d’Acqua

Dolcedo – Equilibrio

Genova – Il Marin

Genova – San Giorgio

Imperia – Sarri

Noli – Vescovado

Portofino – Cracco Portofino N

Sanremo – Paolo e Barbara

Sestri Levante – Rezzano Cucina e Vino N

Ventimiglia – Casa Buono.

Oltre agli stellati, la Guida Michelin 2026 segnala in Liguria anche 11 “Bib gourmand” e 60 “Ristoranti selezionati”.