L’attesa per i conti Nvidia provoca nervosismo nelle Borse europee che si domandano se siano fondati i timori di una bolla tech dopo i giganteschi investimenti dei big nell’intelligenza artificiale. Milan segna -0,44%, Madrid +0,39%, Londra -0,47%, Francoforte -0,08%, Parigi -0,18%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 74 punti (variazione -1,38%, rendimento Btp 10 anni +3,45%, rendimento Bund 10 anni +2,71%).

Piazza Affari

A Milano brilla Prysmian (+4,91%), seguita da Buzzi (+2,99%) e Telecom (+2,69%), Tenaris (+2,07%) grazie alla trimestrale incoraggiante della britannica Itacha Energy. In coda Leonardo (-4,86%) in una giornata sfavorevole al comparto in Europa, seguita da Recordati (-3,18%), Enel (-3,03%) con Rbc che ha abbassato il rating “sulla base della valutazione e delle incertezze normative”.

Valute

L’euro scambia con il dollaro a 1,153 dollari (da 1,157 ieri) e vale circa 180,73 yen (da 180), il cross tra il dollaro e lo yen è a 156,5 (da 155,1). In ribasso il bitcoin sugli 89 mila dollari (-3%). In moderato rialzo l’oro a 4.072 dollari l’oncia (+0,4%) nel contratto spot.

Energia

Cala il petrolio con il Brent a 64,5 dollari al barile (-2,1%) e il Wti sui 59,4 dollari (-2,%). Cala anche il il gas ad Amsterdam, -2,6% a 30,8 euro al megawattora.