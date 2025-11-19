Non hanno recuperato le Borse europee dopo il forte calo di ieri dovuto al timore di una bolla tech. I listini in avvio sono rimasti sulla parità in attesa della pubblicazione alle 20 (ora italiana) dei risulati della riunione di ottobre del Fomc e dei i conti di Nvidia, decisivi per capire la prospettiva dei titoli legati all’intelligenza artificiale. Madrid segna +0,04%, Londra +0,03%, Francoforte 0%, Parigi -0,04%, Milano -0,01%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund alle 10 a 75 punti (-0,81%)

Piazza Affari

A Milano guida il gruppo Tenaris, che ai primi sacmbi è a +2,45%. In coda Enel con -1,63%

Valute

Stabile l’euro / dollaro Usa che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,158. Lieve aumento per l’oro, in rialzo dello 0,28%.

Energia

Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,59%. Prezzo del gas naturale Ttf su mercato Amsterdam a 31,25 euro/MWH alle 08.45.