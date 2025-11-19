Dal Ministero della Cultura in arrivo circa 1,4 milioni di euro alle biblioteche della Liguria per l’acquisto di libri.

Lo scorso 29 ottobre si è chiuso il bando della Direzione Generale Biblioteche del Mic per la presentazione delle domande per accedere al contributo alle biblioteche per l’acquisto di libri, anche in formato digitale, secondo quanto previsto dal Decreto Cultura.

Dopo le verifiche formali e l’istruttoria tecnica delle istanze ricevute, secondo le modalità previste dal bando, sono state ammesse al contributo 4.522 domande da enti territoriali, istituzioni private e biblioteche statali.

Per il biennio 2025/2026 il plafond previsto per il contributo è pari a 60 milioni di euro. Alle biblioteche della Liguria sono stati assegnati circa 1,4 milioni di euro, per 110 progetti.

Di seguito il dettaglio della ripartizione territoriale.