A Genova torna per il decimo anno consecutivo Tartufando, la manifestazione dedicata ai tartufi bianchi e neri organizzata dal Civ di Sarzano – Sant’Agostino, che per l’occasione ritorna nella sua sede originaria, piazza Sarzano, dopo il trasloco forzato ai Giardini Luzzati per il cantiere legato al progetto di riqualificazione urbana finanziato dal Pnrr.

Saranno trenta quest’anno i locali che nel centro città, dal 20 al 30 novembre, presenteranno menu-vetrina e piatti con riferimenti al tartufo bianco e nero con portate create appositamente per questo appuntamento. A completare le proposte l’organizzazione ha coinvolto Tagesmutter Arcobaleno (Salita del Prione, 18 r) con un servizio baby-sitting professionale 0-6 anni per il sabato e domenica (ore 19-22) per un’offerta a tutto tondo dedicata alle famiglie (info e prenotazioni obbligatoria entro mercoledì Cristina: 320 1411249).

Altro gradito ritorno, si diceva, è quello dell’area fiera in piazza Sarzano, nella sua sede originaria, dove dal 27 al 30 novembre torneranno la tensostruttura, con i banchi che esporranno prodotti tipici, e il palco per gli eventi musicali. Tra questi confermata la presenza dei fratelli Damiani con formaggi di montagna e alpeggio e una selezione dedicata all’evento. La decima edizione sarà anche impreziosita dalla presenza spot delle zucche di Murta in piazza Sarzano con un banchetto espositivo per rinnovare il gemellaggio in attesa del ritorno della tradizionale sagra.

Confermata anche la partecipazione dei tartuficultori liguri e dell’area tartufaia dove Stefania Brunettini del Red Evolution Zoo Farm terrà una dimostrazione di ricerca tartufo con i cani di razza lagotto, ormai ospiti fissi manifestazione (appuntamento domenica 30 novembre dalle 11 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30).

«Proprio grazie a Tartufando siamo riusciti ad accelerare la riconsegna di piazza di Sarzano dopo tre anni di lavori Pnrr – spiega Matteo Zedda, ideatore della manifestazione e vicepresidente del Civ di Sarzano – Sant’Agostino -. La manifestazione non si è mai fermata, neppure dopo il trasferimento momentaneo ai Giardini Luzzati, e da dieci anni offre sempre prodotti di primissima qualità. La risposta è stata il costante aumento delle adesioni registrato nel corso del tempo che premia gli sforzi compiuti e certifica il successo di un evento ormai diventato della tradizione».

Sulla stessa lunghezza d’onda di Matteo Zedda anche il neo presidente del civ di di Sarzano-Sant’Agostino, Gennaro Acampora: «Il quartiere si dimostra ancora una volta unito e pronto ad accogliere un evento coinvolgente per la comunità e di valore per la città – afferma -. Solo attraverso la qualità delle proposte culturali ed enogastronomiche possiamo alimentare la fruibilità sana e cosciente del nostro quartiere e cercare di essere di buon esempio».

«”Tartufando” raggiunge il decimo anno e conferma tutto il suo potenziale in termini di promozione di sistema – dichiara Massimiliano Spigno, presidente di Confesercenti Genova -: non si tratta, infatti, solamente di una manifestazione capace di esaltare un’eccellenza enogastronomica, anche ligure, come il tartufo, ma di un evento che al tempo stesso rappresenta un veicolo di promozione per il centro storico, per le sue attività al dettaglio e per i pubblici esercizi, e ha il merito ulteriore di coinvolgere alcune delle realtà associative più rappresentative del territorio e di un marchio di qualità come Genova Gourmet».

Confermata anche la presenza dell’area fiera vetrina in piazza Matteotti con due casette dove saranno presenti Mirko Tartufi e Camera di Commercio di Genova con i produttori di Liguria Gourmet e uno spazio info point dove saranno distribuite le mappe del percorso dell’edizione 2025.

Anche nell’edizione 2025, inoltre, l’Associazione Tartufai Tartuficoltori Liguri di Millesimo sarà in prima fila nell’esposizione e vendita del pregiatissimo tartufo del Ponente. Attivi dal 1985, i soci hanno contribuito al recupero di un antico mestiere di ricerca e raccolta nell’area dell’Alta Val Bormida, costituendo un’associazione molto attiva nella salvaguardia del territorio e delle sue tradizioni. Confermata poi, anche la collaborazione con il circuito Gourmet che anche quest’anno darà il suo contributo alla manifestazione con la promozione delle specialità locali e il marchio collettivo geografico per la ristorazione regionale ideato, registrato e garantito da Regione Liguria e dal Sistema Centrale: tra gli esercenti coinvolti, saranno presenti ristoratori aderenti al marchio Liguria Gourmet, i produttori con le eccellenze appartenenti alla certificazione Prodotto Genova Gourmet.

Ma Tartufando vuol dire anche musica e intrattenimento: giovedì 27 novembre dalle 18 alle 22.30 in programma djset con Scopesi e Dj Kamo. Si replica venerdì anche con Scopesi e Dj Kamo dalle 18 con la novità della serata hip-hop fino alle 24. Sabato sera spazio alla musica live con gli Uke Swing.

Ad impreziosire la proposta artistica sabato 29 e domenica a pranzo: esibizione musicale di Enrica Ricciadi – Liberamente – Spettacolo danza.

Inoltre, da giovedì 27 domenica 30 novembre, è confermato il pranzo dalle 12 alle 15.

Di seguito l’elenco dei banchi presenti in piazza di Sarzano e protagonisti a Tartufando 2025: Mirko Tartufi con vendita di prodotti al Tartufo e cucina: Taglierini al tartufo; Tapullo: tasche/panini e ravioli fritti; Caligo, hamburger e dolci; Gradisca con gestione del Bar: Birre/Vini e Cocktails.

Tartufando 2025 è sostenuta da Regione Liguria e da Camera di Commercio di Genova, GenovaMoreThanThis come Comune di Genova, Confesercenti Genova.

Programmazione intrattenimento in piazza Sarzano

Giovedì 27 novembre dalle ore 18:00 -22:30 Disco Play – SCOPESI – DJ KAMO

Venerdì 28 novembre Pranzo ore 12:00 – 15:00 Cena ore 18:00 – 24:00 Disco Play – SCOPESI – DJ KAMO – SERATA HIPHOP

Sabato 29 novembre Pranzo ore 12:00 – 15:00 Sul palco esibizione musicale di ENRICA RICCIARDI – LIBERAMENTE – SPETTACOLO DANZA

Cena ore 18:00 – 24:00 Spettacolo musicale Uke Swing

Domenica 30 novembre Pranzo ore 12:00 – 15:00 Sul palco esibizione musicale di ENRICA RICCIARDI – LIBERAMENTE – SPETTACOLO DANZA

Cena ore 18:00 – 21.30 Disco Play – SCOPESI – DJ KAMO – SERATA HIPHOP

I locali aderenti a Tartufando 2025 con menu vetrina e richiami al tartufo

1 – GRADISCA

Piazza delle erbe, 31r

orari: da domenica a giovedì 17:00-01:00 venerdì e sabato 16:00-03:00

Piatti menu vetrina: Cocktail al profumo di tartufo

2 – BAR PASTICCERIA ROMEO VIGANOTTI

Salita del Prione, 10R, 16123 Genova GE

Info e prenotazioni: 010 2514061 dal lunedì al sabato 07:30-19:30 domenica 08:00-19:30

Piatti menu vetrina:

Proposta dedicate al Tartufo: a sorpresa

3 – THE HONEY BAR

Salita del Prione 30r

Info e Prenotazioni: 3284847488 Aperto da martedì a sabato dalle 19

Piatti vetrina (versione street food nell’area fiera di piazza Sarzano):

-Exploney: panino con crema al tartufo bianco, uovo al tegamino, tomino, noci, miele di castagno

VETRINA

-Gnocchi al gorgonzopolis con tartufo nero

COCKTAIL

-Tartufizz: cocktail salato con miele di eucalipto, tartufo nero, sale, pepe, prezzemolo, limone, gin.

DOLCE

-mini cheese cake al ciocco miele al tartufo

4 – LUCA’S STREET & FOOD

Salita del Prione 47 R

Info e Prenotazioni: 010 860 4211

Piatti vetrina (versione street food)

Nan: Bun artigianale, burger e maio con tartare di tartufo

Spuzza: Bun artigianale, burger, uovo Bio, tomino piemontese, tartare di tartufo e maio

5 -TRATTORIA ALLE DUE TORRI

Salita del Prione, 53, 16123 Genova GE

Info e prenotazioni: 010 251 3637 Orari: martedì chiuso mercoledì 12–14:30, 19–22:30 giovedì 12–14:30, 19–22:30 venerdì 12–14:30, 17–23 sabato 17:30–23 domenica chiuso lunedì 12–15, 18–22:30

Piatti menu vetrina:

Pansoti Noci e Tartufo

Tartare con rosso d’uovo e tartufo

6 – PESTO PER AMORE E PICCOLO MONDO

Via di Ravecca, 1r, 9r, 16r, 16128 Genova GE

Orario dalle 10:00 alle 18:00

Piatti menu vetrina (versione street food)

Trofie al pesto genovese al tartufo

7 – LOCANDA TORTUGA

Via di Ravecca 13 R

Info e Prenotazioni: 010 246 2961 Aperti dalle 12:00 alle 14:30 e dalle 19:00 alle 22:30

Street Menu vetrina:

Focaccette Fritte di Stracchino e Tartufo Nero 2pz

Piatto Vetrina:

Raviolo “San Domenico” di Nino Bergese Con Tartufo Bianco o Nero a scelta

8 – ANTICA SCIAMADDA TORTE E FARINATA

Via di Ravecca 19 R

Info e Prenotazioni: 345 768 9233

Piatti menu vetrina:

Torta Tartufando 2025 edition, “Soufflé al tartufo”

9 – RISTORANTE LA PIETRA

Via di Ravecca 20 R

Info e Prenotazioni: 320 816 2794 Orari: dalle 19 alle 22. Domenica chiuso

Piatti menu vetrina:

Focaccine di Crevari al tuorlo d’uovo e tartufo.

Pappardelle di spinaci con burrata tartufo nero e guanciale

10 – A COAE DE ZENA

Salita di Coccagna, 10 R

Info e Prenotazioni: 010 092 6699 Gli orari sono: martedì, mercoledì. giovedì dalle 19.30 alle 22.30. Venerdì, sabato, domenica, dalle 12.30 alle 14.30. Lunedì chiusi

Piatti menu vetrina:

Brandacujun con scaglie di tartufo bianco

Croxetti con burro, maggiorana e scaglie di tartufo bianco

11 – LA COCCAGNA

Vico di Coccagna 21 R

Info e Prenotazioni: 349 607 8981 Tutti i giorni: orari: dalle 17 alle 24 – martedi chiusi

Piatti menu vetrina:

Trofie di castagne con crema di castelmagno e tartufo nero

12- KROKKE’ PANZEROTTI PUGLIESI E FRITTURE DI PESCE

Via di Ravecca 48R

Info e Prenotazioni: 392 141 0115 Apertura dalle 12 alle 15 e dalle 18 alle 22. Chiuso per Tartufando domenica sera e lunedì tutto il giorno

Piatti menu vetrina (versione street food):

Panzerotto pugliese al tartufo nero di Norcia, pecorino toscano e fior di latte

Piatti menu vetrina:

Panzerotto pugliese alla zucca mantovana con salsiccia, pecorino, provola di Agerola con tartufo nero di Norcia

“Quando Bari Vecchia incontra il Tartufo”: Panzerotto pugliese con trito di carne e v verdurine, stracciatella delle Murge, pecorino toscano al tartufo nero di Norcia

13 – ANTICA OSTERIA RAVECCA

Via di Ravecca 29R

Info e Prenotazioni: 342 7227715 Orari ristorante 12/14,30 -19/22,30 aperti 7/7

Piatti menu vetrina:

Filetto di maialino al tartufo bianco o nero

14 – OFFICINA 34

Via di Ravecca 34R

Info e Prenotazioni: 3487244287 Orari ristorante 12/14,30 -19/22,30 aperti 7/7

Piatti menu vetrina:

Tagliolino gambero e tartufo

15 – PRIE ROSSE

Via di Ravecca 54 R

Info e Prenotazioni: 010 251 2591 Aperti sette giorni su sette a pranzo fino alle 14 a cena fino alle 22

Piatti menu vetrina:

Filetto di maialino rosolato, tartufo e patate al forno

Crema di patate, uova in camicia e tartufo bianco.

16 – LA TEIERA MAGICA – SALA DA TE’

Via di Ravecca 65 R

Info e Prenotazioni 3498104033 Giorno di chiusura lunedì. Da martedì a venerdì 12:30-18:00 Sabato e domenica 11:30-18:30

Piatti menu vetrina (versione street food):

Salame di cioccolato al tartufo

Cheesecake alle pere con miele al tartufo

Piatti menu vetrina:

Ravioli di zucca con fonduta di pecorino, nocciole tostate e tartufo nero

Uova in cocotte su crema di zucchine e grattata di tartufo nero

17 – ROSSO CARNE RISTORANTE

Via di Ravecca 75 R

Info e Prenotazioni: 010 2530518 da lunedì al giovedì 19.00 / 23.30 …Venerdì e Sabato 19.30/ 24.00

Piatti menu vetrina (versione street food):

Panino con tartare di Cabannina, crema di Santo Stefano al tartufo nero e la sua cipolla.

Piatti menu vetrina:

polenta con fonduta di Pecora Brigasca e tartufo nero

Tagliata di Cabannina con zabaione al parmigiano di vacca bruna e tartufo nero

18 – LA TOASTERIA

Piazza di Sarzano 1 R

Info e Prenotazioni: 010 2511293 Lun-gio solo pranzo 12.00-15.30 / ven-sab 12.00-15.30 / 19.00-22.30

Domenica 12.00-15.30.

Piatti menu vetrina:

Toast Praga: cotto di Praga-robiola e grattata di tartufo nero

Toast Everest: speck- paté di carciofini-toma e grattata di tartufo nero

Toast Trifola: brie fuso- scaglie di grana- uova strapazzate- spinacino tartufo nero

19 – TERE BISTROT

Piazza di Sarzano 2A

Info e Prenotazioni: 010 776 6051 Orario: 19,30 – 23,00

Piatti menu vetrina:

Tartare di carne con tartufo nero

Tortelli ripieni di zucca burro e tartufo nero

20 – RISTORANTE SANTA TERESA

Via di Porta Soprana 55R

Info e Prenotazioni: 010 583534 Orario: 19,30 – 23,00 Dal lunedì al sabato Domenica chiuso

Piatti menu vetrina:

Tagliolini ai 30 tuorli, burro d’alpeggio e tartufo bianco

Tartare di carne, fonduta di San Stè, tartufo bianco

21 – TUNA CANTINA E PESCATO

Piazzetta Ninfeo e Piazza di Sarzano

Info e Prenotazioni: 392 425 9350 https://tunacantinaepescato.plateform.app Servizio dalle 18 alle 23 Domenica chiuso

Piatti menu vetrina (versione street food):

Crostone di pane con fegatini di coniglio, vin santo, cicala di mare cruda e tartufo nero

Piatti menu Vetrina:

Risotto cacio e pepe, crudo di gamberi rosa, bisque ristretta e tartufo nero.

22 – 7SENSI cucina decontaminata

Piazza di Sarzano 18dR

Info e Prenotazioni: 329 740 4265 Aperti dal lunedì al venerdì 19.30/23 sabato e domenica 12.30/14.30 e 19.30/23 Giovedì 20 chiusi

Piatti menu vetrina (versione street food):

Crocchetta di patate, parmigiano, mayo al miso e tartufo nero

Zabaione, sable cacao e nocciole e tartufo nero

Piatti menu vetrina:

Risotto alla zucca, castelmagno, nocciole e tartufo nero

23 – METROPOLITAN CAFE’

Piazza di Sarzano, 30 rosso

Info e prenotazioni: 010 868 3259 Orari: Dal Lunedi al Sabato: 12:30 – 15:00 || 17:30 21:00 Domenica: chiuso

Piatti menu vetrina (versione street food):

Toast con crema di tartufo

Piatti menu vetrina:

torta salata, zucca, taleggio e tartufo

24 – GIARDINI LUZZATI

Piazza Giardini Luzzati, 1

Info: http://www.giardiniluzzati.it/ Orari: 12/15,30 -18/22,30 aperti 7/7

Piatti menu vetrina:

Tagliolini con burrata, granella di nocciole e tartufo nero

Tartare di Fassona piemontese con tartufo nero e caprino

Panino: Il carbonaro tartufato (servito con uova strapazzate, pancetta e tartufo). Disponibile in versione Veg senza pancetta

25 – MANITOBA PIZZERIA

Vico del Fico 41 R

Info e prenotazioni: 010 8568802 / www.manitobapizzeria.it/ Orari: Lun – Ven 12:00 – 14:30 e Lun – Dom 18:30 – 22:30

Piatti menu vetrina (versione street food):

Cornetto Salato farcito con Mortadella tartufata e Crema di stracciatella al tartufo

Piatti menu vetrina:

Pizza Tartufando: mozzarella, crema di tartufo, porcini, salsiccia

26 – TIFLIS BRACERIA

Vico del Fico 35 R

Info e prenotazioni: 010 256479 / https://www.tiflis.it/prenotazioni/

Orari street food: 10, 11, 12 e 17, 18, 19 Nov dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 18.30 alle 22.00

Orari Ristorante: Pranzo: 7 su 7 dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 19.00 alle 22.30

Piatti menu vetrina (versione street food):

Arrosticini con crema al tartufo

Piatti menu vetrina:

Taglierini al tartufo bianco/nero

Uovo al tartufo Bianco/nero

Battuta di Fassona al tartufo bianco/nero

Bombette al Tartufo (polpette di manzo, pasta di salsiccia e caciocavallo, avvolte in pancetta)

27 – PIZZERIA QUATTRO STAGIONI

Piazza di Sarzano 47R

Info e prenotazioni: 010 7747275 lunedì: chiusura martedì: 12:00 – 14:30 || 17:00 22.30 mercoledì: 12:00 – 14:30 || 17:00 22.30 giovedì: 12:00 – 14:30 || 17:00 22.30 venerdì: 12:00 – 14:30 || 17:00 22.30 sabato: 17:00 22.30 Domenica: 17:00 22.30

Piatti menu vetrina:

Golosa: crema tartufata, pomodori secchi, prosciutto cotto e stracchino

Esagerata: crema tartufata, fior di latte, porcini, salsiccia, scaglie di grana, pomodorini e burrata

28 – OFFICINA SANT’AGOSTINO – StreetFood Genovese

Stradone di Sant’Agostino, 54 R

info e prenotazioni: 340 3934860

Piatti menu vetrina:

Topini (gnocchetti) crema al tartufo e granella di nocciole

29 – LA FORCHETTA CURIOSA

Piazza Renato Negri, 5, 16123 Genova GE

Info e prenotazioni: 010 251 1289

Orari: lunedì 12:30–14:30 martedì 12:30–14:30, 19:30–23 mercoledì 12:30–14:30, 19:30–23 giovedì 12:30–14:30, 19:30–23 venerdì 12:30–14:30, 19:30–23 sabato 12:30–14:30, 19:30–23 domenica 12:30–14:30, 19:30–23

Piatti menu vetrina:

Battuta di carne con tartufo bianco

Taglierini 30 tuorli al tartufo bianco

30 – TAGESMUTTER ARCOBALENO

Salita del Prione, 18r, 16123 Genova GE

Servizio Baby sitting professionale – 0-6 anni

info, prenotazioni (obbligatoria il mercoledì precedente) e tariffe: 320 1411249 Cristina

Orari Tartufando: Sabato e Domenica: 19.00 – 22.00