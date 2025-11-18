L’ex piscina Nico Sapio di Multedo sarà completata come nuovo impianto polisportivo entro la prima metà del 2026. Lo ha annunciato l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Genova Massimo Ferrante rispondendo all’interrogazione del consigliere del Partito Democratico Fabio Gregorio, alla luce del fatto che la costruzione del nuovo palazzetto ha subito diversi stop.

«Per quanto riguarda le nuove attività che si svolgeranno nel nuovo impianto polisportivo di Multedo, la nuova area adibita a campo da gioco realizzata nella zona dell’ex vasca natatoria sarà omologata per la pallacanestro, sino alla la Serie B regionale femminile e la Serie C silver regionale maschile e la pallavolo sino alla Serie B maschile e femminile. Oltre all’impianto da gioco principale è prevista la realizzazione, nel corpo edilizio adiacente, di una struttura sportiva del tutto separata e destinabile ad attività ludico-sportive quali fitness, danza, ginnastica ed ulteriori discipline».

Ferrante ha aggiornato anche sulle tempistiche previste per il completamento dei lavori: «È possibile ipotizzarne il completamento entro la prima metà del 2026: significa che entro il prossimo mese di giugno la struttura sarà pienamente funzionale. Infine, per quanto concerne le modalità di gestione e relativa assegnazione, pur non trattandosi di un tema afferente al mio assessorato, posso dire che è in corso una valutazione preliminare per arrivare, in tempo utile e coerente con l’esecuzione dei lavori, all’individuazione del soggetto gestore».