Lindt Italia, parte del gruppo svizzero Lindt & Sprüngli, apre a Genova il suo 39° negozio monomarca in Italia: l’inaugurazione sarà giovedì 20 novembre all’interno del centro commerciale Fiumara.

Il nuovo store riflette lo stile del marchio Lindt: il design internazionale, caratterizzato dal binomio cromatico gold&brown, rende ogni Lindt Shop immediatamente riconoscibile.

Lo spazio è progettato per soddisfare ogni desiderio degli amanti del cioccolato. La zona espositiva, dedicata alla vendita di prodotti Lindt, mette in risalto la ricca varietà di praline, tavolette e confezioni regalo. Protagonista assoluto è il Pick&Mix, che consente di creare la propria selezione personalizzata di cioccolatini, scegliendo tra un ricco assortimento di gusti, forme e colori.

Accanto a esso, il nuovo store offre una selezione di confezioni regalo ampia e raffinata, pensata per celebrare ogni occasione. Con l’avvicinarsi della stagione natalizia, non mancano proposte festive ed esclusive, anche personalizzabili.

Nello shop è presente anche il Lindt Chocolate Bar, che offre una vera e propria esperienza chococentrica arricchendo ulteriormente l’offerta con un’ampia selezione di bevande Lindt e la Crema Gelata, disponibile in esclusiva nei Lindt Shop: un invito a concedersi una dolce pausa all’insegna del cioccolato.

Con questa nuova apertura, Lindt Italia rafforza la propria presenza sul territorio, raggiungendo un totale di 39 negozi monomarca in Italia. Ogni store rappresenta un tributo alla Chocolate Celebration, un inno alla qualità e il gusto del cioccolato Lindt che trasforma ogni visita in un’esperienza sorprendente e indimenticabile.

L’apertura si inserisce in un più ampio piano di espansione retail che prevede nuove inaugurazioni in contesti commerciali strategici.