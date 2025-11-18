Si profila un quarto potenziale investitore per l’ex Ilva, oltre a Bedrock, Flacks Group e al terzo soggetto che ha chiesto riservatezza sulla sua trattativa. Nel corso dell’incontro con i sindacati a Palazzo Chigi, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha parlato di un quarto soggetto potenzialmente interessato al bando di gara per la vendita del gruppo siderurgico.

Con Bedrock è stato fissato un nuovo incontro per giovedì 20 novembre, per la prossima settimana è in calendario un sopralluogo agli impianti da parte del gruppo Flacks. Il terzo operatore sta completando l’analisi della data room.

I sindacati hanno respinto l’ipotesi di estendere la cassa integrazione straordinaria ad altri 1.550 dipendenti, portando il totale a 6 mila. Secondo Cgil, Cisl e Uil un’ulteriore riduzione della forza lavoro avrebbe effetti negativi per la sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia degli impianti.Il commissario Giancarlo Quaranta ha proposto che l’aumento dell’ammortizzatore sociale venga in parte assorbito da un piano di formazione della durata di 60 giorni che preparerebbe il avoratori ai futuri impieghi.