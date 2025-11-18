I timori di una bolla tech, l’incertezza sulle prossime decisioni della Fed e le tensioni fra Cina e Giappone hanno fatto andare in rosso le Borse europee. Milano segna -2,12, Madrid -2,14%, Parigi -1,86%, Francoforte -1,74%, Londra -1,27%. Debole anche Wall Street (-0,9% il Nasdaq, -0,6% l’S&P).

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 75 punti (variazione +2,36%, rendimento Btp 10 anni +3,47%, rendimento Bund 10 anni +2,71%).

Piazza Affari

A Milano il Ftse Mib ha chiuso in calo del 2,12%. L’unico titolo del Ftse Mib in rialzo è quello di Hera (+0,79%), Italgas è rimasta sul pareggio (+0,00%. In coda Telecom (-6,66%), Stellantis (-4,44%), Mps (-3,69%) la peggiore del suo comparto, Poop Sondrio (-3,43%).

Valute

L’euro è in moderato calo a 1,157 dollari (da 1,16 in avvio e 1,159 ieri) e vale circa 180 yen (da 179,8), mentre il dollaro/yen è a 155,1 (da 154,97 in avvio e 155 ieri). Il bitcoin torna a salire sopra i 93mila dollari (+1,2%).In cauto rialzo l’oro a 4.055 dollari l’oncia (+0,2%) nel contratto spot.

Energia

Debole il petrolio, con il Brent a 64 dollari al barile (-0,2%) e il wti sui 60 dollari. Sale di circa lo 0,5% il gas a 31,6 euro al megawattora ad Amsterdam.