Il 30 novembre, prima domenica di Avvento, alle ore 9,30 al Santuario Basilica Nostra Signora della Guardia a Ceranesi si svolgerà l’inaugurazione della “Mostra permanente dei presepi”, con oltre 200 presepi provenienti da diversi paesi del mondo, e dell’esposizione delle opere del concorso “Il mio presepe” con scuole, associazioni e singoli.

Le iscrizioni per il concorso verranno registrate entro il 29 novembre 2025. La mostra avrà inizio il 30 novembre 2025 e terminerà con la premiazione del 18 gennaio 2026.

I concorrenti potranno ritirare la propria opera a premiazione terminata, salvo differenti accordi con gli organizzatori.

Nei fine settimana e nei giorni festivi, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30, sarà possibile visitare la mostra permanente dei presepi, altrimenti, rivolgendosi all’accoglienza del Santuario, sarà possibile concordare un appuntamento.

Il rettore del Santuario Nostra Signora della Guardia, don Andrea Robotti spiega: «Lo storico concorso di presepi quest’anno giunge alla ventesima edizione. Il concorso vuole aiutare le persone a recuperare il senso più profondo del Natale, di un Dio che si fa vicino a noi ed entra nella nostra vita per portare pace e speranza. Gli elementi fondamentali che guidano lo spirito di questa iniziativa sono posti nella condivisione fra le persone, nella riscoperta e nella trasmissione delle tradizioni e dello stare insieme in questo importante momento di nascita del Signore».

Per informazioni sul concorso “Il mio presepe” è possibile consultare il sito ufficiale del Santuario oppure scrivere una mail a presepi.guardia@santuarioguardia.it.