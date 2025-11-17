Quest’anno la giornata mondiale della filosofia sarà celebrata per la prima volta anche all’Università di Genova. L’ideazione e l’organizzazione è a carico dell’Associazione Filosofica Ligure (Afl) in collaborazione con la Sociedad Castellano-Leonesa de Filosofia e la Red Internacional de Formación, Cultura e Intercambio Filosófico con cui l’Afl condivide un importante progetto educativo in ambito europeo, ha scelto come tema: “La filosofia di fronte alle opportunità del futuro”.

I temi approfonditi riprendono le linee guida dell’Agenda 2030 delle Nazioni unite e gli obiettivi strategici dell’Unesco: favorire, attraverso l’educazione, il dialogo interculturale promuovendo un’idea di sviluppo sostenibile, una sensibilità ecologica, una cultura dei diritti umani e della pace.

Le questioni affrontate nelle tre tavole rotonde – post umanesimo, antropocene, cambiamenti climatici, ecologia, disuguaglianze, conflitti, diritti – si situano al centro dei dibattiti attuali interpellando gli studenti della Scuola di Scienze Umanistiche e l’intera Università di Genova, oltre ad avere una finalità orientativa per gli alunni della scuola secondaria. Ma non solo: la Giornata mondiale della Filosofia 2025 promossa dalla Afl, per gli argomenti di cogente attualità affrontati, si rivolge in realtà a chiunque sia interessato a comprendere, attraverso una riflessione consapevole e responsabile, quali siano le reali opportunità del presente.

La giornata si svolgerà presso la sede della Scuola di Scienze Umanistiche dell’Università di Genova il 20 novembre 2025 dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

Per gli studenti universitari, la partecipazione comporta l’acquisizione di 0,50 Cfu altri (1 Cfu dietro presentazione di relazione scritta).

Durante la raccolta firme della presenza dei partecipanti, sarà offerta la possibilità di iscriversi gratuitamente all’ Associazione filosofica ligure per l’anno solare 2025, così da poter partecipare alla vita associativa e alle ultime iniziative dell’Afl di questo ultimo scorcio d’anno.

