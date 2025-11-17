Cresce nei mercati finanziari il timore di una bolla dell’AI negli Usa e le Borse europee hanno chiuso in rosso. Si attendono per mercoledì i conti Nvidia, mentre l’hedge fund del presidente di Palantir, Peter Thiel, ha venduto tutte le sue quote del colosso dei chip, che adesso perde oltre il 2% a Wall Street. Milano segna -0,52%, Madrid -1,06%, Francoforte -1,20%, Londra -0,24%, Parigi -0,63%. L’Euro Stoxx 50 ha chiuso a -0,8%%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 74 punti (variazione-1,85%, rendimento Btp 10 anni+3,45%, rendimento Bund 10 anni+2,71%).

Piazza Affari

A Milano si distinguono Hera (+1,80%) e Leonardo (+1,23%) in una giornata positiva per il comparto in Europa, con i nuovi accordi sugli armamenti per l’Ucraina. Buona perfomance anche degli energetici con Enel (+1,15%), Terna (+1,02%) e Italgas (+0,91%). In coda i titoli del tech e del lusso: Brunello Cucinelli (-3,54%), Moncler (-1,93%), Ferrari (-1,75%), St (-2,79%). In ribasso anche Stellantis (-2,44%).

Energia

Cala il petrolio, i future del Wti dicembre trattano attorno a 59,9 dollari al barile (-0,3%), il Brent gennaio si attesta a 64,2 dollari (-0,3%). Il gas naturale Ttf ad Amsterdam e’ in rialzo moderato a 31,3 euro al megawattora (+0,4%).

Valute

L’euro è a 1,1598 dollari (1,162 la chiusura di venerdi’ scorso) e vale 179,8 yen (da 179,5), il cambio dollaro/yen è a 155 (da 154,4). L’oro spot è quotato a 4.063 dollari l’oncia (-0,5%) e il future a 4.063 dollari (-0,7%). Il Bitcoin oscilla intorno a 93.000 dollari (-1,1%), ai minimi da fine aprile.