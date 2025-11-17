Borse europee poco mosse in avvio di seduta. Gli investitori attendono la trimestrale di Nvidia, in arrivo mercoledì, e i dati macro della settimana per avere indicazioni sulle prossime decisioni della Fed. Parigi perde lo 0,17%%, Londra lo 0,07%, Francoforte segna +0,06%.

Seduta in ordine sparso per i listini di borsa asiatici che temono lo scoppio di una bolla legata alle valutazioni dei titoli tecnologici. Tokyo cede lo 0,1% appesantita dalla contrazione del pil e dalle tensioni con la Cina che ne trascinano giù i titoli di turismo e retail.

Il prezzo del petrolio è in ribasso questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a dicembre passa di mano a 59,41 dollari al barile (-1,11%) mentre il Brent con consegna a gennaio è scambiato a 63,73 dollari al barile (-1,03%).

Oro in calo: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) passa di mano a 4.071,84 dollari in dello 0,30% mentre l’oro con consegna a dicembre (Comex) è scambiato a 4.068,80 dollari arretrando dello 0,62%.

Nei cambi euro in lieve calo: la moneta unica europea è scambiata a 1,1607 dollari con una flessione dello 0,12% e a 179,5100 yen con una riduzione dello 0,06%.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è stabile a 74 punti base. Il rendimento è a +3,46%.