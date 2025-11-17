Dopo un 2023 di frenata rispetto al “biennio magico” 2021-2022, nel 2024 la siderurgia italiana si conferma in rallentamento. I bilanci delle aziende del comparto, chiusi lo scorso 31 dicembre, riflettono la persistente complessità del contesto economico e geopolitico, caratterizzato da un rallentamento della domanda e da una diminuzione della produzione siderurgica a livello globale.
A livello nazionale i principali indicatori sono risultati, quindi, in frenata. In particolare, il fatturato del settore ha subito un ridimensionamento del 9%; il valore aggiunto è sceso del 15% e gli utili del 30%; l’Ebitda è calato del 29%.
Sono i dati contenuti nel report Bilanci d’Acciaio di Siderweb. Giunto alla 17esima edizione, è realizzato dall’Ufficio Studi siderweb in collaborazione con i professori Claudio Teodori e Cristian Carini dell’Università degli Studi di Brescia ed è sponsorizzato da BPER Banca e Regesta Group. L’analisi riguarda i bilanci di 1.764 imprese di produzione, prima trasformazione, centri servizio e distribuzione di acciaio ed è completata da un sondaggio relativo al 2025 e alle prospettive a breve termine.
In particolare, per quanto riguarda le 29 aziende del settore in Liguria, il dato è ancora più negativo: -12,17% il fatturato, -18,13% il valore aggiunto, -30,98% l’ebitda, addirittura -63,11% il risultato netto. Il patrimonio netto invece ha perso il 3,77%. (segue dopo la tabella)
|NOME AZIENDA
|PROVINCIA
|SETTORE DI APPARTENENZA
|FATTURATO
|VALORE AGGIUNTO
|EBITDA
|RISULTATO NETTO
|TOTALE ATTIVO
|ACCIAI DI QUALITÀ SPA
|GENOVA
|TAGLIO E LAVORAZIONE LAMIERA
|71.913.486
|12.128.745
|7.009.676
|2.784.417
|59.093.238
|ANSELMO SRL
|SAVONA
|COMMERCIO DI ROTTAME E FERROLEGHE
|6.068.468
|1.906.703
|820.932
|40.584
|4.671.834
|ARINOX SPA
|GENOVA
|PRODUZIONE
|218.516.956
|43.231.558
|28.347.220
|27.356.622
|315.022.779
|BOCCACCI SPA
|LA SPEZIA
|PRODUZIONE
|53.628.379
|22.358.678
|11.580.636
|2.612.642
|66.446.568
|CANCELLIERI GIUSEPPE SRL
|GENOVA
|COMMERCIO DI ROTTAME E FERROLEGHE
|2.365.343
|965.726
|448.431
|185.740
|1.033.279
|CEROSILLO RAG. DARIO SRL
|GENOVA
|COMMERCIO DI ROTTAME E FERROLEGHE
|3.191.593
|585.044
|219.383
|9.972
|1.361.765
|COMET RECYCLING SRL
|SAVONA
|COMMERCIO DI ROTTAME E FERROLEGHE
|2.607.297
|1.329.762
|696.376
|56.839
|3.975.124
|DUFERCO COMMERCIALE SPA
|GENOVA
|DISTRIBUZIONE
|558.286.366
|13.797.215
|9.347.904
|-3.216.581
|354.578.323
|EMMEBI SISTEMI PER L’AMBIENTE SRL
|GENOVA
|COMMERCIO DI ROTTAME E FERROLEGHE
|79.650.139
|1.599.812
|867.759
|263.797
|15.504.073
|EREDI MASTROIANNI SRL
|SAVONA
|COMMERCIO DI ROTTAME E FERROLEGHE
|609.004
|149.566
|-7.704
|-37.653
|1.242.959
|EUROMET SRL
|GENOVA
|DISTRIBUZIONE
|6.812.564
|4.593.968
|3.930.586
|2.627.679
|7.722.427
|F.I.L. FABBRICA ITALIANA LAMIERE SRL
|GENOVA
|PRODUZIONE
|117.951.401
|3.073.510
|1.492.043
|977.809
|52.285.745
|FERRONAVI SRL
|LA SPEZIA
|CENTRI SERVIZIO
|12.312.834
|3.399.399
|1.007.235
|87.406
|14.731.190
|FERROTRADE SRL
|GENOVA
|COMMERCIO DI ROTTAME E FERROLEGHE
|13.565.320
|1.639.899
|662.399
|84.735
|7.330.832
|GALMET SPA
|GENOVA
|COMMERCIO DI ROTTAME E FERROLEGHE
|64.885.898
|2.566.611
|2.057.129
|-768.247
|35.943.343
|I.M.S. SPA
|GENOVA
|CENTRI SERVIZIO
|24.084.180
|3.781.096
|2.956.197
|1.861.586
|15.233.766
|METINVEST TRAMETAL SPA
|GENOVA
|PRODUZIONE
|470.327.698
|32.355.233
|6.785.952
|7.830.056
|942.895.040
|MIRABELLI SRL
|GENOVA
|COMMERCIO DI ROTTAME E FERROLEGHE
|11.340.646
|871.353
|486.268
|93.372
|4.183.411
|NUOVA MALCO SRL
|LA SPEZIA
|COMMERCIO DI ROTTAME E FERROLEGHE
|16.155.598
|2.671.504
|1.648.374
|636.181
|6.865.357
|OFFICINE FONDERIE PATRONE SPA
|LA SPEZIA
|PRODUZIONE
|28.761.390
|11.358.726
|7.050.744
|3.305.479
|41.039.645
|OSTP ITALY SRL
|GENOVA
|DISTRIBUZIONE
|10.291.825
|1.150.599
|145.638
|-185.582
|11.483.031
|RISALITI SRL
|GENOVA
|COMMERCIO DI ROTTAME E FERROLEGHE
|61.933.090
|2.503.978
|1.847.299
|236.657
|18.103.882
|RTR SRL
|LA SPEZIA
|COMMERCIO DI ROTTAME E FERROLEGHE
|9.527.331
|1.858.154
|1.184.561
|66.700
|5.952.222
|SAVINOX SRL
|SAVONA
|DISTRIBUZIONE
|9.565.178
|1.735.022
|712.228
|44.837
|9.118.671
|SOCIETÀ ITALIANA ACCIAI TUBI SIAT SPA
|GENOVA
|DISTRIBUZIONE
|175.679.766
|2.846.891
|976.748
|710.536
|89.831.813
|TECNOSID SRL
|GENOVA
|DISTRIBUZIONE
|22.941.882
|701.820
|387.063
|102.425
|15.954.265
|TRANCERIA LIGURE SRL
|GENOVA
|TAGLIO E LAVORAZIONE LAMIERA
|3.118.544
|799.415
|338.574
|173.718
|2.312.853
|TUBINO METALLI SRL
|GENOVA
|COMMERCIO DI ROTTAME E FERROLEGHE
|2.629.464
|683.625
|482.786
|271.175
|4.253.826
|VICO SRL
|SAVONA
|COMMERCIO DI ROTTAME E FERROLEGHE
|51.171.514
|26.139.302
|15.699.459
|7.328.951
|45.243.700
|TOTALE 2024
|2.109.893.154
|202.782.914
|109.181.896
|55.541.852
|2.153.414.961
|TOTALE 2023
|2.402.122.119
|247.693.599
|158.193.056
|150.579.266
|2.139.566.482
|VAR. % 2024/2023
|-12,17%
|-18,13%
|-30,98%
|-63,11%
|0,65%
«I dati dei bilanci 2024 e il nostro sondaggio sul 2025 fotografano le criticità reali del settore: Ebitda sotto pressione e una filiera molto frammentata. Bilanci d’Acciaio 2025 – ha sottolineato l’amministratore delegato di siderweb, Paolo Morandi – è l’evento di siderweb che permette agli operatori del comparto di incontrarsi per fare il punto della situazione e guardare al futuro. Il 2024 è stato caratterizzato da un contesto competitivo, nel quale si sono intrecciati fattori e incognite quali trasformazione tecnologica, geopolitica, energetica, ambientale, dazi e normative europee, e pertanto richiede scelte e non più alibi. È quindi necessario fare un passo avanti e, per riuscirci, sono necessari tre elementi: la consapevolezza dei numeri, la visione per provare ad immaginare il futuro, il coraggio di innovare e di investire sui giovani e sulle competenze».
Acciaio, le prospettive nazionali (non solo Liguria)
Il 2024 ha presentato un quadro economico, nel complesso, non soddisfacente, che nel 2025 non sta dando sensibili segnali di ripresa: nei primi 9 mesi dell’anno, la produzione mondiale di acciaio è scesa dell’1,6% secondo worldsteel (quella italiana invece è cresciuta del 3,2% tendenziale, dati Federacciai); le previsioni sul Pil sono al ribasso e l’industria fatica a ripartire.
Risulta pertanto centrale considerare alcuni elementi di criticità in vista del 2026. In particolare, secondo l’analisi di Bilanci d’Acciaio, dovrebbero continuare a pesare i prezzi dell’energia, così come le problematiche relative ai futuri approvvigionamenti di rottame. Accanto a questi, non mancheranno fenomeni esogeni che andranno ad influenzare il comparto: l’instabilità politica, una nuova geografia economica, la definizione delle politiche dell’Ue sull’acciaio, le politiche di dumping, la perdita di competitività di alcuni settori utilizzatori, gli impatti diretti e indiretti dei dazi e delle politiche protezionistiche.
Come le imprese stanno rispondendo a questi segnali è il risultato del questionario che siderweb ha sottoposto a un campione rappresentativo della filiera dell’acciaio nazionale (con aziende appartenenti prevalentemente a tre comparti: 38% produzione, 21% centri servizio, 30% distribuzione). Le domande hanno riguardato le attese per i risultati di bilancio 2025 e le prospettive per il 2026.
Per quest’anno sia l’attività svolta, espressa dal fatturato, sia i risultati economici sono previsti in generale calo, non trascurabile in alcune realtà. Il 53% delle imprese si attende un calo del fatturato nel 2025 e il 53% una contrazione dell’incidenza dell’Ebitda sulle vendite. Il 47% stima un decremento del risultato economico (il 30% prevede stabilità e il 17% un miglioramento).
L’elemento di maggiore criticità di natura economica percepita, come lo scorso anno, rimane decisamente il costo dell’energia (29,5% dei rispondenti). Seguono il ridotto valore aggiunto dei prodotti (19,3%) e il costo di materie prime e semiprodotti (17,5%). Fra i principali fattori di criticità di natura strategica e di contesto spiccano le politiche green dell’Ue (19,2%), la perdita di competitività (18,6%) e la concorrenza sleale o dumping (12,8%).
Gli investimenti sono prevalentemente di rinnovo (43,4%) e di ammodernamento (31,6%), mentre in misura minore sono indicati quelli di ampliamento (21,1%). Sforzi aziendali che si concentrano soprattutto in innovazione e automazione (28,7%), con un ruolo rilevante per quelli in sicurezza (24,0%) e digitalizzazione (18,6%)
Il 2026 è invece connotato da attese per una lieve ripresa. Il 43,4% delle imprese si aspetta un incremento del fatturato inferiore al 10% e il 34% propende per una stabilità, mentre il 13,2% si attende un aumento tra il 10% e il 20%.
Secondo il campione di imprese intervistate assumeranno particolare rilevanza gli impatti che i prezzi e la disponibilità del rottame avranno sui costi (35,8% lo considera rilevante e il 26,4% molto rilevante) e l’incidenza dei dazi Usa-Ue sulla domanda (56,6% li considera rilevanti e il 18,9% molto rilevanti).
