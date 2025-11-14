Slc Cgil e Snater informano che questa sera, venerdì 14 novembre, alle ore 18 davanti al Teatro Carlo Felice i lavoratori saranno in presidio con volantinaggio “per richiamare l’attenzione delle istituzioni e della sindaca” sulla situazione del teatro genovese.

“Lo spettacolo deve continuare – scrivono le due sigle sindacali dello spettacolo – ma cresce la preoccupazione e la rabbia tra i dipendenti del Teatro Carlo Felice. Confermato lo scostamento di due milioni di euro sul bilancio preventivo 2025 per entrate gonfiate e/o inesistenti e costi non ascritti correttamente. Inevitabili pesanti ricadute sui salari dei lavoratori”.

Slc Cgil e Snater segnalano anche altre criticità. “Nessuna azione concreta per i rinnovi contrattuali dei precari e per una loro stabilizzazione. Relazioni sindacali carenti e lacunose. Mancanza di trasparenza nelle procedure concorsuali per il reclutamento del personale”.

“I lavoratori – concludono – aspettano risposte concrete e pretendono che venga fatta luce sulle responsabilità dell’attuale situazione economica“.