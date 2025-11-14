Approvato dalla giunta comunale di Genova, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante, il progetto di fattibilità tecnica ed economica del “Nuovo parco urbano con percorso pedonale e ciclabile” nell’ambito del compendio del Waterfront di Levante.

«Si tratta del parco che sorgerà nell’area posta a Est del ponte principale, nella parte di Levante del Waterfront, tra il Palasport e corso Saffi – dichiara l’assessore Ferrante – con l’approvazione del Pfte, mentre è già in corso la progettazione esecutiva, contiamo di andare in appalto con i lavori a inizio anno e prevediamo l’avvio dei lavori entro l’estate. Stiamo nel contempo lavorando per individuare le modalità di realizzazione e finanziamento della porzione di parco prevista ad ovest del ponte principale: l’intervento sarà possibile quando le aree di ponente saranno disponibili, solo una volta completato l’intervento privato di realizzazione dell’edificio della Fabbrica delle Idee».

L’assessore Ferrante, inoltre, spiega: «L’intervento è tra i principali previsti dal masterplan del Waterfront di Levante ideato dall’architetto Renzo Piano con la realizzazione di un ampio parco urbano pubblico, situato in posizione strategica tra i canali di recente realizzazione a Sud e il margine delle mura storiche di corso Aurelio Saffi a Nord. All’interno del parco è prevista la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale con direzione est-ovest, che costituisce il principale asse di orientamento all’interno del nuovo quartiere del Waterfront di Levante e si configura come ulteriore fase di attuazione del complessivo asse ciclabile e pedonale che collegherà corso Italia con il Porto Antico».

Il nuovo parco, costituito da aree a verde pubblico pensile da realizzarsi sul solaio dell’autorimessa privata, dovrà svolgere un ruolo chiave non solo di infrastruttura verde, ma anche di vera e propria misura difensiva per rendere l’area maggiormente resiliente agli eventi atmosferici e ai cambiamenti climatici. Un filare di palme caratterizza il margine tra la città e il nuovo quartiere, dalla batteria Stella fino all’imbocco di Corso Italia. Lo spazio tra il filare di palme e il mare è occupato dal bosco del mare, un parco lineare che prevede una ricca articolazione di stanze verdi, unificate da un bosco multi-specifico a griglia regolare.

Il percorso ciclo-pedonale che attraversa il parco prolunga la passeggiata di corso Italia verso Ponente e mette a sistema piazze alberate, stanze verdi e aree di macchia mediterranea. Il progetto è stato redatto internamente agli uffici della direzione progettazione Opere Pubbliche per la componente architettonica e per il coordinamento delle prestazioni specialistiche, dalla società Trm Group srl per le componenti impiantistica e strutturale e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dalla società Ag&P Greenscape S.r.l. per la componente di progetto del verde pubblico.