Prende forma il progetto di riqualificazione della struttura adiacente al campo sportivo Daneri di Caperana, a Chiavari, uno spazio polifunzionale utilizzato dalle associazioni e dai cittadini del quartiere.

È stata affidata alla Pareti sas la manutenzione straordinaria dell’edificio, per 353.300 euro che rientra nel più ampio piano di restyling degli impianti sportivi.

Il progetto punta a risolvere le principali criticità del fabbricato e ad aumentarne sicurezza, funzionalità ed efficienza energetica. Tra le opere più significative sono previsti il rinforzo delle fondazioni, il consolidamento degli spigoli delle murature e l’installazione di un intonaco armato sulle pareti perimetrali.

A questi interventi si aggiungono il rifacimento della copertura, una nuova impermeabilizzazione e la sostituzione dei canali di gronda e dei pluviali. Sul fronte energetico, il progetto include l’applicazione di un cappotto in poliuretano espanso, l’installazione di nuovi serramenti e la realizzazione di un impianto climatico più efficiente.

«Un altro passo significativo verso la riqualificazione degli impianti sportivi cittadini. La struttura di Caperana è molto frequentata da società sportive e associazioni: metterla in sicurezza e renderla più moderna ed efficiente significa investire sulla qualità degli spazi dedicati allo sport. Un importante intervento che si aggiunge a quelli che abbiamo già avviato, come il secondo lotto di lavori del Palazzetto dello sport, il restauro della piscina del Lido, la sostituzione della struttura del campo della bocciofila e la realizzazione del nuovo campetto di Sampierdicanne», dichiara il sindaco Federico Messuti.

L’inizio dei lavori è previsto nelle prossime settimane.