Enio Marino è stato eletto all’unanimità presidente di Ance, Associazione ligure dei costruttori edili. Reggerà l’associazione per i prissimi quattro anni.

Noto imprenditore edile di Sanremo, già presidente di Ance Imperia, Marino succede a Emanuele Ferraloro, che ha nei giorni scorsi assunto la carica di presidente di Federcostruzioni. L’impresa di Marino ha sede legale a Sanremo, è attiva dal 1959 sia nel settore dei lavori pubblici sia nel settore dei privati.

Durante il suo mandato Marino sarà chiamato a affrontare il completamento del programma straordinario del Pnrr con la transizione verso una “nuova normalità” del comparto edile industriale chiamato a trovare sintesi, anche in Liguria, tra necessità di infrastrutturazione, nuova richiesta abitativa e efficienza tecnologica e ambientale.