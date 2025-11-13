Sul piano di risanamento industriale 2025-2029, Amt precisa che il documento è stato approvato dal consiglio di amministrazione nella riunione di mercoledì 22 ottobre 2025, trasmesso ai soci venerdì 24 ottobre via Pec, e portato all’attenzione dell’assemblea di giovedì 30 ottobre.

Nel corso di tale assemblea, si è deliberato di sottoporre il Piano all’approvazione dei soci nella prossima assemblea di lunedì 24 novembre, in modo da garantire agli stessi Enti soci il tempo utile per completare i passaggi istituzionali e procedurali necessari a svolgere gli opportuni approfondimenti.

Data l’evidenza dell’iter descritto, Amt precisa non solo che il Piano industriale è noto, ma anche che il cda di Amt lo ha già condiviso con gli attori che stanno seguendo direttamente il percorso di risanamento dell’azienda: Enti soci, consulenti economici e legali, l’esperto e il suo team per la composizione negoziata della crisi.