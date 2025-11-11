Crisi Amt, sono giorni decisivi. In attesa della presentazione del bilancio 2024 e dopo la sospensione di Ilaria Gavuglio come direttore generale, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci viene sollecitato a margine del consiglio regionale dai giornalisti. Si parla di un presunto buco di 100 milioni.

«Cento milioni? Possiamo risanare tutto, ogni problema può essere messo a posto dalla Regione. Adesso bisogna sapere e vedere i numeri, cioè vedere il bilancio e quali sono i numeri. Ma io i numeri non li do perché non ho visto nulla. Appena mi fanno vedere i numeri, comunque noi abbiamo la disponibilità per fare tutto quello che è necessario. La Regione Liguria deve poter avere un trasporto pubblico locale coi fiocchi, come quello che aveva Genova l’anno scorso». Lo riporta l’Agenzia Dire.

Bucci ribadisce che «la linea della Regione è chiara: siamo pronti a includere l’azienda nel progetto di trasporto pubblico regionale, insieme alle altre società del territorio. Amt sarà la prima. Così potremo affrontare in modo concreto le questioni economiche e occupazionali. Prima serve il bilancio 2024 che non è ancora arrivato. Dobbiamo analizzarlo e ottenere l’ok dal comune di Genova per procedere. Se queste informazioni arrivassero, potremmo partire subito. Giovedì ci sarà una riunione sul tema: da parte mia c’è disponibilità, e credo anche da parte loro».

Per quanto riguarda Gavuglio, Bucci risponde: «Le scelte del consiglio d’amministrazione vanno rispettate, sarà poi il cda a valutare eventuali conseguenze. Mi dispiace, perché Gavuglio è sempre stata considerata una professionista competente e all’altezza del suo ruolo».