L’assessore ai lavori pubblici e infrastrutture del Comune di Genova Massimo Ferrante, insieme alla struttura tecnica comunale, ha incontrato i responsabili del consorzio Conpat, appaltatori del prolungamento della metropolitana (linee Brin-Canepari e Brignole-Martinez).

Il consorzio ha presentato, oltre alla propria disponibilità, quella delle tre imprese esecutrici che subentrerebbero nell’appalto (I.I.C spa Società Benefit, Nuova PSC srl, D.R. Ferroviaria Italia srl), con inclusa la clausola di salvaguardia occupazionale e la disponibilità a rivedere l’assetto delle aree di cantiere interferenti con il quartiere.

L’amministrazione comunale e il consorzio elaboreranno un documento per definire tutti gli aspetti contrattuali necessari per la ripresa dei lavori.

Si auspica la piena ripresa delle attività con l’inizio del nuovo anno e con un cronoprogramma condiviso.