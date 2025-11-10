La Giunta comunale ha approvato la gratuità dell’ingresso al museo cittadino MuSel per tutte le scolaresche di Sestri Levante che partecipano ai laboratori didattici. Inoltre, per favorire la visita di classi provenienti da fuori città, è stata introdotta una riduzione del 50% sulla tariffa di sosta dei bus turistici nell’area di parcheggio di via Baden Powell.

Altra novità che riguarda Palazzo Fascie, cuore pulsante della cultura cittadina sede del MuSel e della biblioteca, sono le dotazioni multimediali di Sala Bo che sono state sostituite con attrezzature migliori e più performanti. L’altra sala è quella espositiva al secondo piano che insieme alla prima offrono due ampi spazi polivalenti della dimensione di 120m². I numeri di utilizzo confermano la vivacità dell’offerta culturale cittadina: al 31 ottobre 2025 le due sale di Palazzo Fascie e la sala della Biblioteca del Mare di Riva – sono state utilizzate 224 volte.

Dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Sestri Levante Maura Caleffi: «Palazzo Fascie come laboratorio culturale e non solo come esposizione: questo è il messaggio che vogliamo trasmettere. Nel museo archeologico di Sestri Levante i bambini e i ragazzi possono fare sperimentazione, capire in che cosa consiste la ricerca e il recupero dei reperti che non solo testimoniano il passato dell’umanità ma che spiegano anche l’evolversi della civiltà in una prospettiva futura. Le sale accolgono le tante iniziative proposte dal nostro Sistema Bibliotecario o dalle Associazioni. Mi auguro che queste novità possano incentivare ancora di più la frequentazione di Palazzo Fascie».