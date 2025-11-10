Asl 3 aderisce alla Giornata Mondiale delle Cure palliative, organizzando martedì 11 novembre un’iniziativa per sensibilizzare e informare la cittadinanza su un tema spesso ancora poco conosciuto ma fondamentale. Per l’occasione Asl 3 allestisce un InfoPoint presso il Palazzo della Salute della Fiumara, in via Operai 80, attivo dalle 10 alle 13. Un vero e proprio momento di incontro e dialogo, curato direttamente dall’équipe di Cure palliative Asl 3 diretta da Flavio Fusco.

I professionisti del team saranno presenti per offrire chiarimenti e dettagli sui percorso assistenziali e i servizi di Asl 3, spiegando come le Cure palliative rappresentino un approccio olistico che non si limita alla gestione del dolore fisico e dei sintomi disturbanti, ma si estende anche alla cura degli aspetti psicologici, relazionali, sociali e spirituali mettendo sempre al centro la persona e sostenendo attivamente anche i suoi familiari. L’obiettivo è proprio quello di diffondere una cultura della cura che garantisca la migliore qualità di vita possibile in ogni fase della vita

Questa iniziativa si inserisce in un contesto regionale delle Cure palliative che ha ricevuto una valutazione positiva da parte dall’Agenoas, l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari, per l’alta qualità dell’assistenza offerta a domicilio e nelle strutture dedicate. In particolare l’Asl 3 ha realizzato un modello organizzativo per la gestione integrata ospedale-territorio del paziente con dolore cronico, fatto di analisi normativa, definizione dei percorsi e osservazione del vissuto reale del paziente, che si propone come uno dei più strutturati a livello nazionale.