Chiusura in netto rialzo per le Borse europee, spinte dalla previsione di un’imminente fine dello shutdown negli Usa e dal buon andamento di Wall Street. Il Senato, con il sostegno di otto democratici, ha approvato la notte scorsa un voto procedurale su un accordo per porre fine allo shutdown. Mancano ancora l’approvazione della Camera e quella finale del Senato ma intanto i mercati scommettono su un esito positivo. Milano segna +2,28%, Madrid +1,77%, Londra +1,08%, Francoforte +1,65%, Parigi +1,62%

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 74 punti (variazione -3,69%, rendimento Btp 10 anni +3,41%, rendimento Bund 10 anni +2,67%)

Piazza Affari

A Milano svetta Lottomatica (+6,67%) dopo gli aggiornamenti sul suo piano di buyback da 500 milioni, seguita da Mps (+5,49%), Banco Bpm (+4,72%) e Bca Sondrio (+4,62%) in una giornata favorevole al comparto. Brillante anche UniCredit (+4,14%) che, secondo indiscrezioni, starebbe valutando di presentare appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar sul golden power del governo in relazione alla tentata scalata su Banco Bpm.

Valute

Il cambio tra l’euro e il dollaro si attesta a 1,1552 (da 1,1582 di venerdì in chiusura). La divisa europea vale anche 177,82 yen (da 177,28), mentre il cross dollaro/yen è a 153,93 (da 153,06). Aumenta il valore dell’oro, con il contratto spot a 4.094 dollari l’oncia (+2,3%).

Energia

In moderato calo il petrolio, con il Brent che tratta a 63,45 dollari al barile (-0,28%) e il Wti a 59,53 dollari (-0,32%). In ribasso anche il gas (-0,5%) a 31 euro al Mwh. In buon rialzo