La Borsa di Milano apre in deciso rialzo. Il Ftse Mib sale dell’1,16% a quota 43.415 punti e regge dopo la prima mezz’ora di scambi. Lottomatica inizialmente non ha fatto prezzo e poi è entrata nelle contrattazioni a +4,06%. In rialzo anche Banca Monte Paschi (+3,71%), Banco Bpm (+2,74%). In calo gli energetici: Snam -0,43%, Enel -0,42%.

Avvio in deciso rialzo per le Borse europee con lo shutdown Usa verso la fine. Francoforte sale dell’1,51% con il Dax a 23.925 punti. Parigi guadagna l’1,18% con il Cac 40 a 8.044 punti. Londra segna un più cauto +0,65% con il Ftse 100 a 9.745 punti

Borse in rialzo con i primi passi per la fine dello shutdown negli Stati Uniti con l’indice Msci Asia e Pacifico salito di oltre il punto percentuale. Il Nikkei di Tokyo anche per attenuazione dei timori di una correzione del settore dell’intelligenza artificiale, chiude a +1,26%.

Prezzo del petrolio in salita: il Wti con consegna a dicembre passa di mano a 60,30 dollari (+0,92%) mentre il Brent con consegna a gennaio è scambiato a 64,14 dollari (+0,80%).

Prezzo dell’oro in deciso aumento: quello con consegna immediata (Gold spot) passa di mano a 4.072,84 dollari (+1,79%) mentre l’oro con consegna a dicembre (Comex) è scambiato a 4.079,70 dollari (+1,74%).

Lo spread tra Btp decennale e corrispondente Bund tedesco è in diminuzione a 76 punti base (-1,36%). Il rendimento è a +3,45%.