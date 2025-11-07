Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Bruno Pisano, ha firmato il decreto di affidamento del primo dei due lotti di lavori di realizzazione della nuova rete di distribuzione dell’energia elettrica in alta tensione nel porto mercantile della Spezia. Si tratta di 84 dei 110 MW complessivi di fabbisogno che l’opera dovrà soddisfare.

L’investimento complessivo è pari a 41 milioni di euro, di cui 13.288.500 euro finanziati dal bando Green Ports.

I lavori prevedono la costruzione, in località Stagnoni, di una stazione elettrica per la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale gestita da Terna spa, la posa in sotterraneo di cavi elettrici per la distribuzione dell’energia in alta tensione all’interno del porto mercantile e la realizzazione di tre stazioni di trasformazione per la successiva alimentazione delle utenze finali (cold ironing e aree operative).

Il termine contrattuale per ultimare tutte le opere è di 455 giorni consecutivi dalla consegna dei lavori, che sarà formalizzata entro la fine del 2025.

La gara europea è stata aggiudicata valutando sia le offerte tecniche che quelle economiche dei sei partecipanti. La commissione giudicatrice ha individuato come migliore offerta quella del Consorzio Stabile Research, che ha indicato l’impresa Guastamacchia spa di Bari quale socio esecutore e che ha proposto un ribasso del 13,00% sull’importo a base di gara.

«L’azione dell’Ente verso la sostenibilità ambientale e lo sviluppo del porto della Spezia procede spedita. I 110 MW complessivamente previsti dai due lotti di intervento saranno erogati progressivamente e destinati all’elettrificazione delle banchine e all’alimentazione delle nuove aree operative previste dal Piano Regolatore Portuale», ha detto il presidente AdSP, Bruno Pisano.

Nel corso del 2024 la Regione Liguria aveva autorizzato la costruzione e l’esercizio dell’intera infrastruttura energetica costituita dai raccordi alla Rete di Trasmissione Nazionale, da realizzarsi a cura di Terna, e dalla nuova cabina e relative linee elettriche per l’elettrificazione delle banchine del porto della Spezia, a cura dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale.