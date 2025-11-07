L’Ufficio di Stato Civile del Comune di Savona aderisce all’Archivio Nazionale di Stato Civile (Ancs), la banca dati unica e centralizzata che raccoglie gli atti di nascita, matrimonio, unione civile, cittadinanza e morte di tutti i Comuni italiani: i cittadini e le pubbliche amministrazioni potranno così ottenere i certificati in formato digitale con pieno valore legale, senza doversi recare fisicamente agli sportelli comunali.

Il nuovo sistema renderà più rapide e uniformi le procedure per gli ufficiali di stato civile, migliorando la comunicazione tra Comuni e semplificando le attività di registrazione e aggiornamento degli atti.

«Con il passaggio all’Archivio nazionale digitale – dichiara l’assessore ai Servizi demografici e all’Innovazione digitale Gabriella Branca – Savona compie un nuovo passo nel percorso di trasformazione digitale della pubblica amministrazione, iniziato con il rinnovo del sito istituzionale e con l’attivazione di quasi 200 servizi online e dell’app Municipium. È un percorso di modernizzazione reso possibile grazie ai fondi del Pnrr, che sta cambiando il modo in cui cittadini e Comune si relazionano: più semplicità, più trasparenza, più vicinanza. Oggi anche lo stato civile entra nell’era digitale, consentendo ai cittadini di ottenere i certificati in formato elettronico con pieno valore legale, riducendo tempi, spostamenti e uso di carta. Un passo avanti verso un’amministrazione più efficiente, sostenibile e attenta ai bisogni delle persone».

Per consentire il passaggio al nuovo sistema venerdì 14 novembre gli sportelli dello Stato Civile resteranno chiusi al pubblico. L’attività riprenderà regolarmente da lunedì 17 novembre.

Il progetto è sostenuto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) – Misura 1.4.4 – e dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel corso del 2024, l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Savona ha emesso 4.141 atti: 1.112 nascite, 465 matrimoni, 16 unioni civili, 508 cittadinanze, 2.040 morti.

Gli atti formati prima dell’adesione all’Ansc resteranno conservati in formato cartaceo, come previsto dalla normativa vigente.

Per informazioni: statocivile@comune.savona.it