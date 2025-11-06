Si è conclusa l’iniziativa “Semi di Bene” promossa da UniCredit in collaborazione con Celivo – Centro di Servizio per il Volontariato Odv, che ha messo a disposizione 40mila euro per finanziare progetti di volontariato nella città metropolitana di Genova.

L’iniziativa locale si inserisce in un più ampio accordo nazionale tra UniCredit e Csvnet (Associazione dei Centri di Servizio per il Volontariato), volto a fornire strumenti concreti per la crescita e la sostenibilità delle organizzazioni non profit.

La collaborazione sul territorio nazionale ha coinvolto i Centri di Servizio per il Volontariato (Csv) di Genova, Monza Brianza, Messina, Verona, Padova e Rovigo, Napoli e i Csv regionali di Lazio (per il territorio di Rieti) e Toscana (per i territori di Arezzo e Grosseto). Il progetto mira a considerare e sostenere le specifiche esigenze e le differenti caratteristiche delle singole comunità territoriali.

Il progetto a Genova

L’iniziativa è sostenuta grazie al Fondo Carta Etica, attraverso cui UniCredit sostiene progetti e interventi promossi dalle organizzazioni che si prefiggono scopi benefici non lucrativi per favorire lo sviluppo e il benessere delle comunità.

Il bando, emanato in collaborazione con Celivo, ha ricevuto numerose candidature da Enti del Terzo Settore locali che operano attraverso volontari.

I progetti dovevano avere una ricaduta entro la città metropolitana di Genova e valorizzare in maniera chiara il territorio, mostrando in maniera evidente la natura solidaristica e gratuita delle attività.

I quattro progetti vincitori

La selezione ha individuato i quattro progetti più meritevoli che riceveranno un contributo fisso, raddoppiato grazie alla campagna di fundraising che i vincitori hanno avviato sulla piattaforma UniCredit “Il Mio Dono” (una piattaforma gratuita che UniCredit mette a disposizione dei progetti di volontariato).

I progetti vincitori dell’edizione 2025 sono:

Fascia 1: Natura in tutti i sensi (Associazione Genovese Amici degli Animali Odv)

Fascia 2: Tutti per uno (Croce Rossa Italiana – Comitato di Genova Odv)

Fascia 3: Salvare il cuore della valle pentemina (Grs Gruppo Ricreativo Sportivo Amici Di Pentema Aps)

Fascia 4: Spazio ai giovani (Associazione Gau – Giovani Amici Uniti Odv)

L’evento di premiazione

I vincitori saranno premiati in occasione dell’evento “UniCredit Incontra Il Terzo Settore Genovese”, organizzato da Unicredit e Celivo, che si terrà mercoledì 12 novembre 2025 dalle 15:30 presso la Sala del Consiglio di UniCredit in Via Dante 1, Genova. L’accesso è libero e gratuito, previa iscrizione tramite l’area riservata del Celivo (accessibile dal sito del Celivo www.celivo.it).

L’incontro sarà l’occasione per presentare ufficialmente i progetti e per illustrare le opportunità di UniCredit per le associazioni del nostro territorio. Saranno presenti per UniCredit Pier Giorgio Grigoli, area manager Retail Liguria, e Marco Borgione, responsabile Territorial Development Nord Ovest; il Celivo sarà rappresentato dalla direttrice Simona Tartarini.

«La vicinanza al territorio e alle sue esigenze è da sempre un valore fondamentale per UniCredit – dichiara Marco Borgione, responsabile Territorial Development Nord Ovest – Con l’iniziativa ‘Semi di Bene’, che si alimenta grazie al nostro Fondo Carta Etica, ribadiamo il nostro impegno concreto a restituire valore alle comunità territoriali, supportando progetti che hanno un impatto diretto sul benessere collettivo. La collaborazione con Celivo è stata cruciale per intercettare le migliori energie del volontariato locale».

«La collaborazione tra Celivo e UniCredit crea ponti tra mondi diversi, interessati a sviluppare un partenariato finalizzato al dialogo con i territori e al sostegno di progetti che rafforzano le nostre comunità, rendendole più coese e partecipate», ha concluso Simona Tartarini, direttrice del Celivo.

Foto © Celivo – Patrizia Lanna