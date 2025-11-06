ARcom Formazione organizza per martedì 11 novembre al Bi.Bi. Service in via XX Settembre 41, a Genova un convegno gratuito e aperto a tutti per analizzare le principali novità introdotte dalla riforma doganale entrata in vigore l’anno scorso: i decreti correttivi recentemente approvati e le nuove strategie di compliance per imprese e professionisti.
Relatori dell’incontro:
Avv. Sara Armella, managing partner Studio Armella & Associati e direttore scientifico di ARcom Formazione
Dott. Ezio De Vecchis, direttore – Ufficio delle Dogane di Genova 2, Direzione Territoriale Liguria, ADM
Avv. Tatiana Salvi, senior associate Studio Armella & Associati
Evento accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova, valido per il riconoscimento di crediti formativi professionali (CFP).
Commercialisti: iscrizione diretta tramite il sito dell’Ordine
Tutti gli altri partecipanti possono iscriversi scrivendo a: segreteria@arcomsrl.it
