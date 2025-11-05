Nessuna possibilità di ricollocazione del personale di Giglio Bagnara. È quanto emerso nell’ultimo incontro tra l’amministratore delegato Enrico Montolivo, i rappresentanti Filcams Cgil e le delegate del punto vendita di Sestri Ponente. Il negozio chiuderà definitivamente i battenti il prossimo 15 novembre e 18 lavoratori perderanno il lavoro.

«Da mesi denunciamo questa situazione nella quale già tra luglio e agosto scorsi sono già rimaste a casa 11 lavoratrici – commenta Fabio Piccini segretario Filcams Cgil Genova – a breve arriverà la data per l’incontro che abbiamo chiesto al Comune per parlare di questa vertenza e delle altre che stanno interessando il settore dell’abbigliamento».

Le preoccupazioni della Filcams sono rivolte al comparto che sta progressivamente perdendo importanti realtà commerciali: «Il Comune deve prendersi carico di questo problema perché oltre al problema occupazionale stanno sparendo tante realtà storiche e con esse parte dell’identità cittadina che contribuivano a rendere viva».