Superati i timori di uno scoppio della bolla AI, alimentati da analisi di Morgan Stanley e Goldman Sachs (vedi qui ) le Borse europee hanno chiuso in rialzo. Milano segna +0,41%, Parigi +0,08%, Francoforte +0,42%, Londra +0,64%, Madrid +0,39%.
Spread Btp/Bund
Spread Btp/Bund a 75 punti (variazione +0,07%, rendimento Btp 10 anni +3,43%, rendimento Bund 10 anni+2,68%).
Piazza Affari
La seduta è stata guidata dalle trimestrali, con Fineco (+4,65%) in testa al listino grazie ai dati migliori della attese e Nexi (-7,91%) in coda a causa dei dati deludenti.
Valute
L’euro passa di mano a 1,1477 dollari (da 1,1485 al closing precendente), a 177 yen (176,45), il dollaro si attesta a 154,2 yen (153,6). Sale l’oro a 3.980 dollari (+1,2%).
Energia
Stabile il prezzo del petrolio, con il Brent sulla parita’ a 64,5 dollari al barile, come il Wti a 60,6 dollari.
Lascia un commento