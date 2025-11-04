Avvio di seduta negativo per la Borsa di Milano. L’indice Ftse Mib cede l’ 1,03% a 42.779 punti. Solo due titoli in positivo nel Ftse Mib: Campari (+2,31%) e Lottomatica (+0,75%). In calo Stm (-2,67%), Prysmian (-2,27%) e Stellantis (-1,93%).

Borse europee deboli in apertura, come previsto dai contratti future. Parigi cede l’1,18% a 8.014 punti, Londra lo 0,59% a 9.643 punti, Francoforte l’1,37% a 23.801 punti e Madrid l’1,06% a 15.872 punti.

Seduta in rosso con il più forte calo dallo scorso settembre per le principali Borse asiatiche. Tokyo ha perso l’1,74%. Deboli anche le altre piazze. A frenare gli entusiasmi del mercato l’imminente correzione al ribasso su scala mondiale prevista dal numero uno di Morgan Stanley Ted Pick, da quello di Goldman Sachs Davis Salomon e dagli stessi vertici di Wall Street, citati dall’agenzia Bloomberg.

Prezzo del petrolio in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a dicembre passa di mano a 60,86 dollari al barile con una flessione dello 0,31% mentre il Brent con consegna a gennaio è scambiato a 64,69 dollari con una riduzione dello 0,31%.

Prezzo dell’oro in calo: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) passa di mano a 3.978,7400 l’oncia dollari con una flessione dello 0,57% mentre l’oro con consegna a dicembre (Comex) è scambiato a 3.988,20 dollari con una riduzione dello 0,64%.

Nei cambi euro poco mosso sul dollaro e in calo sullo yen questa mattina sui mercati valutari. La moneta unica europea è scambiata a 1,1525 dollari (+0,04%) e a 176,9700 yen (-0,39%).