Un evento culturale per promuovere le iniziative dell’Associazione Antonio Lanza, ente filantropico Ets che fa parte del calendario 2025 degli eventi (sia sportivi, che culturali) organizzati per la comunicazione e sensibilizzazione di un sempre più vasto pubblico alle sue attività di medicina Iintegrativa gratuita, autofinanziata, per pazienti oncologici ed ematologici.

L’evento “Verdi e/a Genova, cittadino genovese”, è in programma per sabato 8 novembre alle 16:30 alla Biblioteca Universitaria di Genova e fa parte della rassegna “Genova e l’800”.

Verdi visse molti anni a Genova. La elesse sua residenza invernale fissa fino alla morte. Molte le dimore dove visse, i contatti sociali ed istituzionali cittadini che ebbe, ricevette la cittadinanza onoraria nel 1867 dal sindaco di allora Podestà.

In programma una conferenza-concerto con la soprano Lilia Gamberini, la voce recitante di Mercedes Martini e Dennis Ippolito al pianoforte.

In programma l’esecuzione di alcune arie per pianoforte dalle opere che scrisse a Genova, (Otello, Falstaff),

letture da parte dell’attrice dal suo corposo epistolario con preciso riferimento alle lettere scritte durante i soggiorni genovesi tuttora conservate presso l’archivio storico del Comune di Genova, la Biblioteca Universitaria di Genova e l’Istituto di Studi Mazziniani. Esecuzione col pianoforte solo di trascrizioni di alcune sue opere liriche, pratica molto in voga e di regolare prassi artistica durante tutto l’800.

Per info e prenotazioni scrivere a:

associazione@antoniolanza.org

Solo whatsapp +39 3758594823