Il 10 novembre si terranno a Genova i Blue Marina Awards 2025: la cerimonia di premiazione dei migliori porti e approdi turistici italiani. L’appuntamento è alle 15.30 al Circolo Tunnel di Palazzo Doria in via Garibaldi 6.

Il programma prevede la visita esclusiva alle sale del Palazzo, seguita dal convegno e dalla cerimonia di premiazione, per concludersi alle 19 dopo il cocktail di networking.

A condurre la giornata saranno Walter Vassallo, fondatore dei Blue Marina Awards, e il direttore di Forbes e Nautica, Alessandro Mauro Rossi, che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra le migliori esperienze di gestione portuale del Paese e le nuove frontiere della sostenibilità applicata al mare.

Durante la cerimonia verranno conferiti non solo i marchi di riconoscimento Blue Marina Awards 2025, ma anche premi speciali per un valore complessivo di decine di migliaia di euro, destinati a valorizzare progetti e iniziative che rappresentano modelli virtuosi di sviluppo sostenibile e innovazione nella portualità turistica.

Tra i vari premi speciali si evidenziano: una wallbox fornita da Repower, un geoportale interattivo fornito da NeMea Sistemi, una campagna promozionale su MySea, un dispositivo innovativo Blue Gold per la gestione dei consumi idrici.

Nella nota di presentazione si legge: “I Blue Marina Awards, di cui l’Associazione Nazionale dei Approdi e Porti Turistici, Assonat – Confcommercio è il partner istituzionale e il Rina l’ente terzo di certificazione, giunti alla loro quarta edizione, si confermano come la principale iniziativa italiana dedicata ad accompagnare la portualità turistica in un percorso di valorizzazione e crescita in linea con gli obiettivi, politiche e strategie in tema di sostenibilità, innovazione, accoglienza turistica, inclusività e sicurezza. Un’iniziativa che supporta porti e approdi turistici a poter meglio comprendere e affrontare le sfide e le esigenze del mercato della blue economy in continua evoluzione e poterne cogliere nuove opportunità. I Blue Marina Awards contribuiscono alla costruzione di una portualità turistica competitiva, sostenibile, innovativa e inclusiva”.