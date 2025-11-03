Martedì 11 novembre 2025 alle ore 18.30, presso il Priamar di Savona (corso Giuseppe Mazzini), il Banco di Credito P. Azzoaglio organizza “Difendersi dalle frodi – Come riconoscere e prevenire i tentativi di truffa”, incontro aperto alla cittadinanza con l’obiettivo di offrire strumenti concreti per riconoscere e prevenire i fenomeni di truffa e frode informatica, che sempre più spesso colpiscono famiglie, imprese e professionisti. Durante la serata interverranno esperti del Banco Azzoaglio e rappresentanti delle Forze dell’Ordine, che condivideranno esperienze, dati e consigli utili per una maggiore consapevolezza dei rischi digitali. Al termine dell’incontro è previsto un aperitivo conviviale, occasione informale per dialogare con i relatori e approfondire i temi trattati.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria entro il 7 novembre scrivendo a comunicazione@azzoaglio.it.

Con questa iniziativa il Banco di Credito P. Azzoaglio, banca privata e indipendente fondata nel 1879, prosegue il suo impegno nella promozione dell’educazione finanziaria e della sicurezza digitale.

«Per noi è di grande importanza promuovere momenti di divulgazione e sensibilizzazione su temi che toccano da vicino la sicurezza e la serenità economica delle persone – spiega Erica Azzoaglio, presidente del consiglio di amministrazione del Banco di Credito P. Azzoaglio -. Crediamo che il ruolo di una banca debba andare oltre la consulenza finanziaria, diventando anche occasione di educazione e responsabilità verso la comunità».

«In un contesto in cui le frodi informatiche sono in costante crescita, il nostro impegno è quello di accompagnare i clienti, più in generale i cittadini, verso una maggiore consapevolezza – aggiunge Simone Azzoaglio, presidente del comitato esecutivo del Banco -. La prevenzione nasce dall’informazione, e iniziative come questa rappresentano un passo concreto in quella direzione».