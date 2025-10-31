Nasce a Genova Spazio Circuito, un luogo rigenerato da Circuito Cinema Genova per lavorare, studiare, leggere, mangiare e condividere. Sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 21 a ingresso libero e gratuito, con postazioni dotate di prese elettriche e wifi a disposizione.

Si trova in salita S. Caterina 48r a Genova e si inaugura mercoledì 5 novembre 2025 alle ore 18.30.

Dal giorno dopo studenti e lavoratori avranno a disposizione un bancone attrezzate al piano terra, vicino al bar, pensato per soste brevi, con 7 postazioni complessive di cui 2 dedicate a chi si muove con la sedia a rotelle.

Al primo piano ci sono 32 postazioni attrezzate e una zona dedicata al booksharing. Il cortile esterno, con circa 30 posti a sedere, è destinato all’uso libero dalle 9 alle 11.30 e successivamente è dedicato a chi si siede per il pranzo o l’aperitivo, oltre a eventi e incontri.

Il wifi è gratuito in tutto lo spazio e il bar è disposizione per pucce (panini tipici pugliesi), altre proposte veloci, colazioni mattutine e aperitivi serali, sempre in modalità self service o takeaway, cioè senza servizio al tavolo.

Spazio Circuito è un luogo condiviso dove arte, cinema, libri, studio e convivialità si incontrano. Un progetto di rigenerazione urbana, che trasforma il Bistrot Sivori, da tempo chiuso, in un presidio sociale e culturale aperto alla comunità, dove si integrano accoglienza alimentare, servizi per lo studio e il lavoro, una programmazione culturale. È fra i progetti vincitori del Bando ZAC – Zena Actives Citizens Centro Storico lanciato dal Comune di Genova la scorsa primavera con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita in questa parte della città. Rientra nei Fondi Europei di Coesione ed è cofinanziato con il contributo dell’Unione Europea nell’ambito del Programma PN Metro Plus e Città media Sud 2021-2027.

Il primo evento in calendario è lo Swap Party in programma nel pomeriggio del 30 novembre. Una giornata dedicata allo scambio di vestiti e accessori, pensata per promuovere uno stile di consumo sostenibile e condiviso.

La partecipazione è gratuita: basta portare capi di abbigliamento e accessori (massimo 5 a persona) in buono stato che non si usano più, e scambiarli con altri oggetti messi a disposizione di chi partecipa. Un’occasione per rinnovare il guardaroba in modo creativo e senza spesa, con l’occasione di allargare la propria cerchia di conoscenze e il vantaggio di contribuire alla riduzione degli sprechi.