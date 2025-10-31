Approvati dalla giunta comunale di Genova, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici e Manutenzioni Massimo Ferrante, i progetti di fattibilità tecnico economica degli interventi di manutenzione indicati dai Municipi Centro Est, Bassa Val Bisagno, Media Val Bisagno e Medio Levante. A ciascun Municipio sono stati assegnati 285 mila euro.

«Con i 15 interventi approvati con la giunta odierna, che seguono i 19 già deliberati nelle scorse settimane si concretizza sempre di più il progetto di una manutenzione diffusa sui municipi che risponda alle esigenze che il territorio stesso ha espresso − dice l’assessore ai Lavori pubblici e alle Manutenzioni Massimo Ferrante − sono interventi mirati, in creuze, edifici pubblici, parchi, marciapiedi, scuole: tutte opere che sono finalizzate a semplificare la quotidianità di cittadine e cittadini e che, come amministrazione, abbiamo deciso di finanziare. Piccoli progetti all’apparenza, ma di fondamentale importanza per chi vive la città».

L’elenco dei progetti indicati per Municipio

Municipio I Centro Est

Percorso ginnico Alto del Peralto (manutenzione straordinaria del lotto I – 52.890 euro);

via Crosa di Vergagni (manutenzione straordinaria area pedonale in Belvedere Montaldo – via Crosa di Vergagni – 77.400 euro);

Via Boine (manutenzione straordinaria copertura nido di infanzia Camelot – 121.260 euro);

Salita delle Battistine (manutenzione straordinaria porzione copertura via d’esodo della scuola Giano Grillo – 33.450 euro).

Municipio III Bassa Val Bisagno

Via delle Rocche/via Fratelli Cervi (manutenzione straordinaria del sentiero pedonale che collega via delle Rocche con via Fratelli Cervi – lotto I – 58mila euro);

via Berghini/ forte Santa Tecla (manutenzione straordinaria della creuza che collega via Berghini con forte Santa Tecla – lotto I – 68mila euro);

via Galeazzo (manutenzione straordinaria infissi esterni scuola XII Ottobre – 48.200 euro);

via Galeazzo (manutenzione straordinaria terrazzo di copertura locale refettorio scuola XII Ottobre – 25.500 euro);

via Fratelli Cervi (manutenzione straordinaria contro-soffittatura aule primo piano e porzione di copertura scuola Borsi – 32mila euro);

piazza Manzoni (manutenzione straordinaria di piazza Manzoni mediante rifacimento cordolature aiuole, sostituzione panchine e ripristino pavimentazione nei tratti danneggiati dalle radici affioranti – 33mila euro); via Costa dei Ratti (manutenzione straordinaria area ludica di via Costa dei Ratti posta sulla copertura della scuola Ball – 20.300 euro).

Municipio IV Media val Bisagno

Via Struppa (riqualificazione degli 800 mq dell’area parcheggio ex distributore ENI – 122mila euro);

salita Ruinà (manutenzione straordinaria percorso pedonale storico salita Ruinà – 50mila euro);

via Buscaglia (manutenzione straordinaria copertura a falde e lastrico solare via Buscaglia – lotto I – 68mila euro);

via Montenero (manutenzione straordinaria scalinata pubblica via Montenero – 45mila euro).

Municipio VIII Medio Levante

Piazza Palermo e corso Italia (manutenzione straordinaria aree gioco giardini pubblici di piazza Palermo e giardini Vitali di corso Italia – 70mila euro);

piazza Palermo 11 (manutenzione straordinaria plesso scolastico – 90mila euro);

via Odero/via Baroni/via Lagustena (manutenzione straordinaria tratti di strade e marciapiedi pubblici tra via Odero, via Baroni e via Lagustena – 125mila euro).