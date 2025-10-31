Ha chiuso in rosso la maggior parte delle Borse europee, nonostante i risultati oltre le attese di altri due grandi gruppi tecnologici statunitensi, Amazon e Apple, e il nuovo accordo di Nvidia con Samsung, Hyundai e Sk Group per oltre 260 mila chip destinati a progetti di intelligenza artificiale in Corea del Sud. Le decisioni delle banche centrali, Fed e Bce e l’incontro tra Trump e Xi Jinping sono stati metabolizzati, permane l’incertezza sullo scenario geopolitico globale. Milano segna -0,06%, Londra -0,44%, Parigi -0,44%, Francoforte -0,67%, Madrid -0,05%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 75 punti (variazione -0,61%, rendimento Btp 10 anni +3,38%, rendimento Bund 10 anni+2,63%).

Piazza Affari

A Milano Intesa Sanpaolo (-2,23%) è stata penalizzata da un dato lievemente inferiore alle attese sul margine di interesse. Prese di beneficio su Telecom (-2,33%), Brilla Interpump (+4,29%) che beneficia della promozione di Intermonte. Buone perfomance anche di Prysmian (+2,04%), in scia ai giudizi positivi degli analisti, di Ferrari (1,40%) e Unicredit (+1,39%).

Valute

L’euro/dollaro scende a 1,153 (da 1,155 in avvio e 1,56 al closing di ieri) e l’euro/yen a 177,77 (dopo un avvio a 178,31). Il cross dollaro/yen resta invariato in area 154. L’oro cala a 3.976 in ribasso di oltre un punto percentuale. Bitcoin in rialzo dell’1,8% a 109.750 dollari.

Energia

Poco mosso il petrolio con il Brent dicembre a 65 dollari al barile e il Wti di pari scadenza a 60,7 dollari.