Clinicalfarma, azienda italiana con sede a Genova che produce e commercializza prodotti per la cura del corpo e il benessere della persona, detiene la leadership nel make-up a volumi e nel trucco occhi a volumi e fatturato in farmacia e parafarmacia (Fonte: New Line, dati anno mobile terminante a giugno 2025*). Capofila del gruppo è Lovrén, brand di punta dell’azienda, leader a volumi nel totale mercato make-up farmacia e parafarmacia.

Clinicalfarma registra una crescita a volumi del +20,3% e a valori del +27,1% nei mercati presidiati dermocosmesi e igiene in farmacia e parafarmacia. Per quanto concerne il settore dei mascara, Lovrén mantiene la leadership, aggiudicandosi i primi 6 mascara più venduti in farmacia e parafarmacia, nel periodo gennaio-giugno 2025, con una quota complessiva a volumi del 47,8%.

Lovrén

Secondo i dati New Line, in farmacia e parafarmacia, nel mercato make up Clinicalfarma registra il trend positivo di +16,9% a volumi con una quota di mercato del 33,9%. Il brand Lovrén nel segmento Trucco Occhi si distingue con il 39,8% di quota a volumi e il 20,7% a valori. Anche negli eyeliner Lovrén è protagonista, con una quota del 38,8% a volumi e del 20,8% a valori in farmacia e parafarmacia.

Nel mercato smalti, Lovrén cresce del +6,5% a volumi, conquistando una quota del 18,0% e diventando leader a volumi del settore in farmacia e parafarmacia.

Passando alla skincare, le creme viso anti-età di Clinicalfarma sono tra le più vendute in farmacia e parafarmacia, con una crescita a volumi del +21,5%. In particolare, la Crema V2, la Time-Age Gold e le creme V1 e V3 di Lovrén si posizionano tutte nella top 4 di mercato a volumi nell’anno mobile terminante a giugno 2025.

Narika

Nel periodo gennaio-giugno 2025 Narika in farmacia e parafarmacia è il terzo marchio a volumi nel mercato dei mascara, con il settimo prodotto più venduto il Mascara Extreme Volume (trend a volumi del +6,9%), mentre si posiziona come terzo eyeliner più venduto (Narika Eyeliner Deep Black), crescendo del +13,2% a volumi. Infine, nelle matite Narika registra un +21,5% a volumi e nello skincare il brand cresce del +25,7% a volumi in farmacia e parafarmacia.

* Fonte: New Line Ricerche di Mercato Società Benefit, canale farmacia e parafarmacia, vendite a valore e a volumi, anno terminante a giugno (luglio ’24-giugno ’25) e YTD a giugno (gennaio-giugno 2025). Si precisa che: i dati di farmacia e parafarmacia sono stime del mercato, prodotte da New Line Ricerche di Mercato SB spa tramite proiezioni delle rilevazioni effettuate su un campione di punti vendita.