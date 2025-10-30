A partire da sabato 1 novembre 2025, il castello sul mare di Rapallo, uno dei simboli più iconici e amati della città, riaprirà al pubblico per le visite.

Il monumento sarà visitabile tutti i sabati e le domeniche del mese di novembre, dalle 15 alle 18, offrendo a cittadini e turisti l’opportunità di riscoprire la storia e il fascino di una delle architetture più suggestive del Tigullio.

Durante il percorso di visita sarà possibile accedere anche alle antiche prigioni, recentemente oggetto di interventi di restauro e valorizzazione.

Si informa tuttavia che, in questa prima fase di riapertura, la torretta resterà chiusa al pubblico per consentire ulteriori lavori di messa in sicurezza.

Il castello sul mare di Rapallo, recentemente restaurato, rientra in un più ampio progetto di valorizzazione del patrimonio storico e monumentale della città, che lo vedrà progressivamente trasformarsi in un polo culturale interattivo dedicato alla storia, alla memoria e all’arte del territorio.