«Esprimiamo grave preoccupazione in relazione alla notizia apparsa a mezzo stampa, riguardo all’ordine pervenuto alle cinque Asl liguri e agli Ospedali Evangelico, San Martino e Galliera di sospensione di nomine di direttori di Struttura complessa, dipartimentale, semplice e dirigenti medici – spiega l’intersindacale Regionale composto da Aaroi-Emac, Anaao-Assomed, Cimo-Fesmed, Cisl Medici, Fp Cgil Medici e Dirigenti Sanitari, Fassid-Snr, Fvm, Uil Fp Area Medica e Veterinaria -. Un tale blocco delle carriere e delle assunzioni, che coinvolgerebbe anche posizioni già messe a concorso e deliberate, rappresenta a nostro avviso un gravissimo danno alla funzionalità delle strutture sanitarie, sia dal punto di vista medico-sanitario che gestionale, oltre che un fattore fortemente demotivante che rischia di favorire ulteriori fughe di personale e risulta, allo stato attuale, ingiustificato anche dal punto di vista economico non costituendo di fatto aggravio per le finanze regionali».

«Creare, perpetrare e legittimare lacune nella assegnazione di incarichi che sono di interesse strategico è, a nostro avviso, una strada certa verso la compromissione del buon funzionamento e la depauperazione di risorse umane del Sistema Salute di questa Regione. Alla luce di quanto sopra esposto, chiediamo un incontro urgente col fine di poter ragionare nel merito nell’ottica di trovare insieme delle soluzioni e strategie condivise con chi porta avanti la Sanità Regionale in veste di Medici, Veterinari e Dirigenti Sanitari», concludono i sindacati.